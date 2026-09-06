Если каждый откажется, условно, от чашки кофе, то можно будет уже сэкономить... 100 миллионов.

Перед каждым принятием бюджета звучат призывы резко сократить расходную часть - за счет уменьшения административных расходов. Причем, предлагается взять и "линейно" у всех отнять финансирование. Но решит ли это проблему бюджетного дефицита? Советник министра финансов, экономист Гунтарс Витолс в социальной сети X провел "ликбез" на тему бюджетных расходов.

"В связи с бюджетной проблематикой существуют два укоренившихся мифа.

Во-первых, можно линейно резать бюджетные расходы. Это популярный слоган.

Второй миф заключается в том, что проблему можно решить, урезая бюджет только «плохим», другим. Почти всегда упоминают чиновников.

Оба мифа - финансовая неграмотность. Госаппарат можно всегда эффективизировать, где угодно и когда-либо. 10% или более? Госуправление нигде, ни в одной стране, не так эффективно, как частное предприятие, где стремление к прибыли или выживание является естественным регулятором. В госуправлении такого по определению нет, поэтому эффективизация может происходить только через принуждение, с реформой и диктатом. Силой, принуждением.

Но дефицит бюджета так решить нельзя. Это может помочь сэкономить около десятков миллионов, остаётся дефицит в 2000 миллионов.

Большие суммы уходят в публичный сектор (300 + тружеников - полицейские, врачи, учителя, солдаты). И это вместе миллиарды. Тогда социальная сфера финансируется за счет 6 миллиардов, большая часть общества. Ее суммы индивидуально невелики, а получателей много - там возникают те миллиарды.

Если мы действительно хотим решать проблему в корне, то нужно улучшать эффективность во всех сферах в целом, смотреть, где действительно надо, где есть неэффективность. Но это гарантированно кого-то из нас коснется лично, хотя бы за несколько евро. И это никогда не будет популярно, это важнейшая проблема, корень политической проблемы. Решить эту проблему не может практически ни одна страна в мире.

Математика чашки кофе. Возьмем, например, caffe latte за 5 евро.

Если бы каждый человек в Латвии в месяц в среднем получал оплачиваемую государством услугу меньше одной чашки латте, сколько бы сэкономили?

100 миллионов в год.

Не все пьют такую дорогую латте, не у всех ее тоже надо отобрать, я и не предлагаю, цифра средняя, для иллюстрации. А неспонсированные 20 кружек латте в месяц (одна - каждый рабочий день) решают дефицит бюджета на ноль.

Помните аргентинского президента? Моторную пилу? Он достиг сбалансированности бюджета с сокращением публичных трат на 800 долларов на каждого жителя в год. Это 14 caffe lattes в месяц...

Когда все остальное сократим, то сделаем то же самое, и эти недопитые латте ничего трагического не вызовут. 20 кружек в месяц", - пояснил экономист.