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В ФРГ готовится смена власти: место Мерца могут занять политики из «Альтернативы для Германии» 6 1438

Политика
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мерц
ФОТО: dreamstime

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг (местный законодательный орган) Саксонии-Анхальт, следует из результатов экзитполов ARD, передает Tagesschau.

По данным аналитиков, партия получает 44,5% голосов и стала самой сильной в парламенте земли — это ее лучший результат за всю историю выборов в земельные палаты. В 2021 году партия получила в этой земле 20,8%.

Правящая ХДС значительно отстает и получает 18,5% (по сравнению с 37,1% в 2021-м).

В АдГ уже заявили, что готовы формировать правительство Саксонии-Анхальт после победы на выборах, сообщает Bild.

В «Альтернативе для Германии» назвали результат выборов в Саксонии-Анхальт историческим и заявили о претензии на формирование правительства. По информации издания, даже многие партийные функционеры ожидали результат лишь немного выше 40%, поэтому первые прогнозы оказались для них неожиданно позитивными.

Заместитель главы фракции АдГ в Бундестаге Себастьян Мюнценмайер заявил BILD, что «это абсолютное безумие, это исторический результат». По его словам, если партия не получит абсолютного большинства, она все равно должна «принять мандат на формирование правительства и предложить переговоры».

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель также назвала результат «сенсационным». «Это исторический результат. Это лучшее, чего когда-либо удавалось добиться в этой федеральной земле», – сказала она в эфире ARD.

Вайдель заявила, что АдГ получила «совершенно четкий мандат на формирование правительства».

При этом пока неясно, удастся ли партии найти партнеров: другие основные партии ранее исключали коалицию с «Альтернативой для Германии». Однако, по данным экзит-пола, в земельный парламент проходит Союз Сары Вагенкнехт, которая заявляла, что может выйти в коалицию с АдГ. Вместе на двоих у них может быть более 50% мест.

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#выборы #коалиция #парламент #правительство #Германия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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