Незадолго до выборов правящие политики пришли к неожиданному выводу - оказывается, пенсии по старости не отвечают реальной стоимости жизни. Поэтому возникла идея ввести так называемые "базовые" пенсии. Еще предыдущее правительство поручило минблагу представить соответствующий доклад к 28-му мая сего года. Однако доклад правительство рассмотри лишь сейчас, то есть с опозданием на три месяца. Впрочем, лучше позже, чем никогда.

Итак, что же предлагает минблаг? Вводить "базовую" пенсию постепенно - в зависимости от возраста сениора. И начать с пенсионеров в возрасте от 85 лет, поскольку у них самая маленькая пенсия - средняя пенсия без доплаты за стаж составляет 503 евро, с доплатой - 586 евро. Для сравнения: общая средняя пенсия в Латвии составляет без доплаты за стаж 640 евро, с доплатой - 679, 21 евро.

Здесь важно подчеркнуть: речь идет именно о средней пенсии. Есть те, кто получают пенсию и свыше 1000 евро, но есть и те пожилые люди, которые пытаются выжить на пенсию в 400 евро.

Что же предлагает минблаг? Начиная с 1-го января 2027-го года выплачивать пенсионерам в возрасте от 85 лет доплату за стаж до 1996-го года с учетом индексации (3,25 евро за каждый год стажа до 1996-го года включительно) и за 1997-ой и за все последующие годы, если пенсионер продолжал и дальше работать, по 2,34 евро. На это в следующем году потребуется дополнительно из бюджета 13,4 миллиона евро.

И затем с каждым годом расширять категорию пенсионеров, которые будут получать такую доплату за стаж.

Пр этом в минблаге не исключают, что из такой системы доплат будут исключены обладатели очень больших пенсий. Правда, размер пенсии, обладатели которой не войдут в эту систему, пока не определен.

В любом случае, поскольку введение системы базовых пенсий связано с бюджетными расходами на следующий и последующие годы, окончательное решение по этому вопросу, судя по всему, будут принимать следующие Сейм и правительство.