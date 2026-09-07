Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А это вам знать не положено: Рижская дума постоянно что-то не договаривает. А потом извиняется 2 1050

Политика
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: коммуникации

«В июле Рижское самоуправление не сообщило жителям о том, что над городом будут пролетать истребители. В августе рижанам и гостям столицы забыли сообщить о запрете движения по набережной Даугавы. Интересно, а не случится ли что-то в сентябре, о чем нас снова «забудут» уведомить?

А если серьезно, кто вообще в Рижской думе решает – что сообщать общественности (прежде всего рижанам, которых непосредственно касаются любые изменения, происходящие в их городе)? А что населению знать не следует? Есть ли в городе какая-то официальная процедура – каким образом отбираются новости? Читатель bb.lv»

Комментарий Управления коммуникации Центральной администрации Рижского самоуправления:

– Авиашоу, состоявшееся в июле, было организовано компанией, которая не была связана с Рижской думой. Как только самоуправление получило от организатора информацию о мероприятии, на сайте Рижской думы была опубликована информация о запланированных полетах.

Данная информация также была передана координаторам районов для дальнейшего распространения среди жителей. На следующий день, когда авиашоу продолжилось, дополнительная информация была размещена в социальных сетях самоуправления.

Что касается информирования жителей об ограничениях движения в связи с городскими праздниками, то мы публично признали, что распространение информации задержалось из-за ошибки в коммуникации, и принесли свои извинения.

От реадкции: кто и каким образом выбирает сообщения для рижан в Рижской думе так и не сообщили. Что-то скрывают?

×
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Олег Буров
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Пожилой человек считает свои расходы Эксклюзив!
Изображение к статье: макет самолета airBaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: взрыв
В мире
Изображение к статье: злые псы
Наша Латвия
Изображение к статье: Как изменить рацион, чтобы долго оставаться сытым: советы диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: опора моста
Политика
1
Изображение к статье: Ветропарк
Политика
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: взрыв
В мире
Изображение к статье: злые псы
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео