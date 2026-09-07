«В июле Рижское самоуправление не сообщило жителям о том, что над городом будут пролетать истребители. В августе рижанам и гостям столицы забыли сообщить о запрете движения по набережной Даугавы. Интересно, а не случится ли что-то в сентябре, о чем нас снова «забудут» уведомить?

А если серьезно, кто вообще в Рижской думе решает – что сообщать общественности (прежде всего рижанам, которых непосредственно касаются любые изменения, происходящие в их городе)? А что населению знать не следует? Есть ли в городе какая-то официальная процедура – каким образом отбираются новости? Читатель bb.lv»

Комментарий Управления коммуникации Центральной администрации Рижского самоуправления:

– Авиашоу, состоявшееся в июле, было организовано компанией, которая не была связана с Рижской думой. Как только самоуправление получило от организатора информацию о мероприятии, на сайте Рижской думы была опубликована информация о запланированных полетах.

Данная информация также была передана координаторам районов для дальнейшего распространения среди жителей. На следующий день, когда авиашоу продолжилось, дополнительная информация была размещена в социальных сетях самоуправления.

Что касается информирования жителей об ограничениях движения в связи с городскими праздниками, то мы публично признали, что распространение информации задержалось из-за ошибки в коммуникации, и принесли свои извинения.

От реадкции: кто и каким образом выбирает сообщения для рижан в Рижской думе так и не сообщили. Что-то скрывают?