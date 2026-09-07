Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это занимает 5 минут в день!» - цена закупки Рижской думы вызвала шквал возмущения 0 404

Политика
Дата публикации: 07.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Рижская дума
ФОТО: Виталий Вавилкин

После объявления одной из закупок Рижской думы у людей возник целый ряд вопросов. В очередной раз есть ощущение, что сумма не соответствует требованиям.

О чем идет речь? Это пояснил один пользователь соцсетей: “Рижская дума в рамках закупки покупает услуги по ведению аккаунта LinkedIn (социальная бизнес-сеть, прим. ред.). Бюджет: 300 000 EUR на 24 месяца. Это 12 500 в месяц.

Что нужно делать:

– 2–3 публикации в неделю на английском языке о Риге как месте для бизнеса и инвестиций; – контент-календарь; – рекламные кампании в LinkedIn (бюджет не указан); – ежемесячный отчет; – 2–4 встречи в месяц, онлайн.”

Участники группы вакансий в сфере цифрового маркетинга в “Facebook” считают, что это идеальная закупка, которую может выполнить искусственный интеллект. Стратегия, публикации, рекламные тексты, отчеты. Это занимает 5 минут в день.

Интересно и то, что положение требует два шестимесячных договора с другими клиентами и двух человек с сертификатами. А не результаты. Сколько из этих 300 000 реально уходит на работу? Измеримый результат — 2–3 публикации в неделю.

Агита указывает: “Очень щедро оплачиваемая вакансия в маркетинге, только непонятно, настоящая она или фейк, где свои уже заранее обо всем договорились.”

Элина делает вывод: “Какому-то агентству повезет. Ищут 2 человек — для контента и рекламы.”

Еще кто-то соглашается: “Это работа на 5 минут в день..”

Кате, однако, указывает, что все в порядке: “Нормальный бюджет, если задействована работа агентства + включены расходы на рекламу. LinkedIn — одна из самых дорогих платформ для покупки дополнительной рекламы.”

Кристиана тоже соглашается: “Если туда включены расходы на рекламу, можно и еще больше сжечь, no problem.”

Ekranuznemums-2026-09-06-191934.png

×
#рижская дума #реклама #бюджет #соцсети #закупка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Плакат с Путиным
Изображение к статье: опора моста
Изображение к статье: Ветропарк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить фасоль в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: полицейская лента
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Может ли аппендицит возникнуть у животных?
В мире животных
Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео