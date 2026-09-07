После объявления одной из закупок Рижской думы у людей возник целый ряд вопросов. В очередной раз есть ощущение, что сумма не соответствует требованиям.

О чем идет речь? Это пояснил один пользователь соцсетей: “Рижская дума в рамках закупки покупает услуги по ведению аккаунта LinkedIn (социальная бизнес-сеть, прим. ред.). Бюджет: 300 000 EUR на 24 месяца. Это 12 500 в месяц.

Что нужно делать:

– 2–3 публикации в неделю на английском языке о Риге как месте для бизнеса и инвестиций; – контент-календарь; – рекламные кампании в LinkedIn (бюджет не указан); – ежемесячный отчет; – 2–4 встречи в месяц, онлайн.”

Участники группы вакансий в сфере цифрового маркетинга в “Facebook” считают, что это идеальная закупка, которую может выполнить искусственный интеллект. Стратегия, публикации, рекламные тексты, отчеты. Это занимает 5 минут в день.

Интересно и то, что положение требует два шестимесячных договора с другими клиентами и двух человек с сертификатами. А не результаты. Сколько из этих 300 000 реально уходит на работу? Измеримый результат — 2–3 публикации в неделю.

Агита указывает: “Очень щедро оплачиваемая вакансия в маркетинге, только непонятно, настоящая она или фейк, где свои уже заранее обо всем договорились.”

Элина делает вывод: “Какому-то агентству повезет. Ищут 2 человек — для контента и рекламы.”

Еще кто-то соглашается: “Это работа на 5 минут в день..”

Кате, однако, указывает, что все в порядке: “Нормальный бюджет, если задействована работа агентства + включены расходы на рекламу. LinkedIn — одна из самых дорогих платформ для покупки дополнительной рекламы.”

Кристиана тоже соглашается: “Если туда включены расходы на рекламу, можно и еще больше сжечь, no problem.”