Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Беларуси и их обработку, а также разработать механизмы для идентификации и введения санкций в отношении экспорта предположительно украденного украинского зерна, заявил журналистам после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список").

Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями и лабораториями Украины для определения происхождения зерна.

Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для "российского зерна не использовалась инфраструктура региона". Этот вопрос он уже обсудил с премьер-министром Эстонии и планирует переговоры с главой правительства Литвы.

Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать черноморский экспортный коридор. Согласно предоставленной Украиной информации, российское зерно может быть смешано с зерном, вывезенным с оккупированных территорий Украины.

Коалиционные партии договорились о мерах по ограничению транзита российского и белорусского зерна через Латвию, защите интересов местных фермеров и предотвращению оборота зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины.

Депутат "Нового Единства" Арвилс Ашераденс выразил поддержку предложениям премьера, подчеркнув, что Латвия не должна быть страной транзита российского зерна.

Депутат Нацобъединения Артурс Бутанс сообщил, что партия подготовила поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, чтобы полностью запретить транзит российского зерна через латвийские порты и инфраструктуру. Он подчеркнул, что цель повышения тарифа заключается не в получении дополнительного дохода, а в том, чтобы сделать транзит экономически невыгодным.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) отметил, что при принятии решений по зерну в первую очередь необходимо защищать интересы латвийских фермеров, гарантируя им доступ к портовой и транспортной инфраструктуре.

Как сообщалось, российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки с Черного и Азовского морей в Балтийское море из-за атак Украины на суда и портовую инфраструктуру.

В прошлом экспортном сезоне (с июля 2025 года по июнь 2026 года) Россия через порты Черного и Азовского морей экспортировала 46,3 млн тонн зерна, или 90% общего объема экспорта. Через российские порты на Балтийском море был экспортирован всего 1 млн тонн.

Однако, как сообщают источники "Reuters", с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты на Балтийском море достиг уже 5 млн тонн. Кроме того, российские экспортеры все чаще обращают внимание на порты стран Балтии, в основном Латвии, и ожидается, что в сентябре объем перевозок резко возрастет.

Из-за атак Вооруженных сил Украины уничтожено более 80% российских мощностей по экспорту зерна. Расчеты экспертов показывают, что в августе экспорт пшеницы из России составил всего 1,9 млн тонн, что является самым низким показателем за последние 16 лет.