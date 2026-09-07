Латвия запретила импорт книг, газет и других печатных материалов из России и Беларуси, сославшись на «дезинформацию и военную пропаганду», сообщил МИД страны агентству AFP. Этот шаг может повлиять на то, как страны ЕС и НАТО будут противостоять информационной войне со стороны Москвы.

«Запрет на импорт призван защитить интересы безопасности Латвии и дополнительно сократить экономические связи с Россией и Беларусью, которые продолжают вести и поддерживать агрессивную войну против Украины», — заявили в министерстве.

Латвия, государство – член НАТО и ЕС, граничащее и с Россией, и с Беларусью, с начала вторжения 2022 года неизменно занимает жесткую проукраинскую позицию. В Риге заявляют, что с начала войны страна подвергается постоянным «гибридным атакам» со стороны Москвы — под этим понимаются кибератаки, нарушения воздушного пространства беспилотниками и кампании по дезинформации, — и активно вкладывается в укрепление безопасности, считая, что может оказаться одной из следующих целей Кремля.

Кроме того в стране проживает значительная русскоязычная община: по официальной статистике около четверти жителей Латвии называют себя этническими русскими.

Запрет, вступивший в силу 1 сентября, стал первым подобным ограничением на российские потребительские товары в Европе. Он распространяется и на другие категории продукции, в том числе одежду, игрушки и спортивный инвентарь. По словам латвийского правительства, цель меры — «укрепление устойчивости общества и снижение уязвимостей в информационном пространстве».

По данным МИД, совокупный импорт из России и Беларуси с начала войны сократился примерно на 91%, однако книги и печатные издания по-прежнему входили в число крупнейших категорий потребительского импорта из России. В министерстве отметили, что они «оставались одной из крупнейших категорий потребительских товаров, которые все еще ввозились из России».

Ранее Латвия уже отменила налоговые льготы по НДС для изданий на русском языке внутри страны и начала сокращать объем преподавания на русском языке в школах, объясняя это необходимостью противодействовать вмешательству Кремля и лучше интегрировать русскоязычных жителей.

Этот шаг был предпринят на фоне растущей напряженности между Москвой и странами Балтии. В мае Россия заявила о намерении подать в Международный суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию, обвинив их в нарушении прав русскоязычного населения. Власти трех государств отвергают эти претензии и, напротив, обвиняют Москву в том, что она использует русскоязычное меньшинство, значительно выросшее за десятилетия советской оккупации, для нагнетания напряженности в регионе.