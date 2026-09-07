Евросоюз, во всяком случае пока, не включил транзит российского зерна и других сельскохозяйственных продуктов из РФ и РБ в санкционный список. И вряд ли в ближайшее время Брюссель будет запрещать данный транзит, поскольку речь идет о во многом гуманитарной миссии - зерно направляется в Африку. А раз так, то нет никаких правовых оснований латвийским портам и железной дороге отказываться от перевалки этих грузов. Особенно в ситуации, когда транзитная отрасль Латвии дышит на ладан, а Латвияс дзелзцельш теперь каждый год ходит в правительство с протянутой рукой - за дотациями. Однако уже через 3,5 недели выборы и правящие политики готовы ввести запрет на транзит российского зерна. Сегодня после обеда этот вопрос будет главным на коалиционном совете под руководством премьера.

Как ожидается, коалиция одобрит проект минземледелия о запрете транзита российского зерна и другой сельскохозяйственной продукции из РФ и РБ. Поскольку Литва и Эстония синхронно подобное решение принимать не планируют, то, видимо, грузы переориентируются на порты этих стран.

Также партнеры могут обсудить на коалиционном совете последний скандал вокруг нового займа airBaltic под 25 процентов и судьбу реформу экзаменов для выпускников основной школы.