Министерство сообщения просит выделить более 81 тысяч евро на разработку проекта консервации недостроенной эстакады Rail Baltica через Даугаву. Это не деньги на само строительство, а первый шаг, который должен предотвратить ухудшение состояния уже возведенных конструкций.

В Латвии готовятся законсервировать часть недостроенной инфраструктуры Rail Baltica в центре Риги. Министерство сообщения предлагает выделить 81 414 евро с НДС на разработку проекта консервации эстакады через улицу Ластадияс и Набережную генерала Радзиня, а также опоры, уже построенной в Даугаве.

Речь идет о подготовке технической документации, необходимой перед началом самих работ. В министерстве подчеркивают, что финансирование не предназначено для консервации как таковой, а позволит определить объем будущих работ, их стоимость и подготовить закупку.

По данным компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), общая длина построенной эстакады составляет около 140 метров. Она должна стать частью будущего железнодорожного моста через Даугаву, однако из-за изменения приоритетов проекта дальнейшее строительство пока отложено.

Фактически сейчас необходимо защитить уже построенные конструкции от возможного ухудшения технического состояния до тех пор, пока проект моста не получит финансирование и не будет продолжен.

По предварительным оценкам EDzL, сама консервация эстакады и опоры вместе с разработкой проекта обойдется примерно в 551 тыс. евро без НДС. Еще около 31 тыс. евро без НДС потребуется на минимальное содержание объекта до начала этих работ. В общей сложности необходимые расходы оцениваются примерно в 582 тыс. евро без НДС.

Это означает, что запрашиваемые сейчас 81 тыс. евро — лишь небольшая часть будущих затрат. Без подготовки проекта невозможно провести закупку и приступить к самой консервации.

Министерство предупреждает, что откладывать подготовительные работы нежелательно. По его оценке, своевременная консервация поможет избежать дальнейшего износа сооружения и более крупных расходов для государственного бюджета в будущем.

После завершения разработки проекта правительство получит отдельный доклад с расчетом стоимости самих работ и предложениями по их финансированию.

Изменения связаны с пересмотром реализации Rail Baltica в Латвии. На первом этапе власти намерены сосредоточиться на строительстве линии от литовской до эстонской границы, завершении работ в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала. Проект так называемого «Рижского кольца», частью которого является мост через Даугаву, пока отложен на более поздний этап.