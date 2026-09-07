Завтра в Сейме ожидается оживленный рабочий день. Так комиссия по госуправлению и делам самоуправлений обсудит готовность Центризбиркома к проведению выборов 3-го октября, а также рассмотрит возможные поправки в Закон о помощи в решении жилищных вопросов. Речь идет о том, чтобы государство куда эффективнее и быстрее оказывала поддержку жильцам в случае ЧП. Яркий пример - взрыв газа в рижском многоквартирном доме по улице Баускас.

Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству обсудят последствия урагана с точки зрения "устойчивости снабжения топливом". Как известно, во многих регионах из-за отсутствия электричества не работали заправки, в том числе и те, которые должны были обеспечивать бесперебойное снабжение топливом оперативный транспорт.

Комиссия по бюджету и финансам планирует завершить работу над пакетом законопроектов в рамках весьма странной реформы. Речь, напомним, идет о передаче надзорных функций за деятельностью небанковских кредитных организаций от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии.