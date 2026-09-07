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Страны Балтии напрасно загоняют Бельгию в угол - мнение 0 82

Политика
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги ЕС
ФОТО: Unsplash.com

«Необходим военный разгром России» - к этому призывает комментатор Latvijas Avīze Олафс Звейниекс.

«Для него Украине необходима существенно большая международная военная и финансовая поддержка. Однако, если этот вопрос не удастся разрешить, после конца войны выдвинется следующая проблема – за какие деньги восстанавливать Украину, которой нанесены убытки, что оцениваются более чем в 500 миллиардов евро?» Тем временем, «весьма короток век был у выдвинутой в середине августа инициативы четырех государств Европы – Швеции, Испании, Нидерландов и Польши, вновь обратиться к попыткам найти способы, как конфисковать замороженные активы России и, передать их Украине». «Государство, от которого более всего зависело это решение – Бельгия – его отклонило».

Именно там находится депозитарий Euroclear. «Бельгия, – пишет издание, – считает, что такое решение подвергает ее слишком большому и несоразмерному риску юридических исков России, а государственный бюджет Бельгии не может принимать рисков более чем на 200 миллиардов евро». Ну а министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил: «Балтийским государствам надо бы быть внимательными, непрерывно поднимая этот вопрос и загоняя Бельгию в угол. Не думаю, что это мудро».

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#Украина #Европа #Бельгия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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