«Для него Украине необходима существенно большая международная военная и финансовая поддержка. Однако, если этот вопрос не удастся разрешить, после конца войны выдвинется следующая проблема – за какие деньги восстанавливать Украину, которой нанесены убытки, что оцениваются более чем в 500 миллиардов евро?» Тем временем, «весьма короток век был у выдвинутой в середине августа инициативы четырех государств Европы – Швеции, Испании, Нидерландов и Польши, вновь обратиться к попыткам найти способы, как конфисковать замороженные активы России и, передать их Украине». «Государство, от которого более всего зависело это решение – Бельгия – его отклонило».

Именно там находится депозитарий Euroclear. «Бельгия, – пишет издание, – считает, что такое решение подвергает ее слишком большому и несоразмерному риску юридических исков России, а государственный бюджет Бельгии не может принимать рисков более чем на 200 миллиардов евро». Ну а министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил: «Балтийским государствам надо бы быть внимательными, непрерывно поднимая этот вопрос и загоняя Бельгию в угол. Не думаю, что это мудро».