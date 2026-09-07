После нескольких резонансных киберинцидентов государственные учреждения Латвии стали активнее проверять свои информационные системы. Однако, как предупреждают в CERT.LV, многие из них до сих пор работают на устаревших технологиях, которые требуют постоянного обновления и контроля.

После серии киберинцидентов, затронувших этим летом государственные и муниципальные учреждения, вопрос защиты государственных информационных систем вновь оказался в центре внимания. По словам специалиста CERT.LV Гинтса Малкалниетиса, главная проблема заключается не только в отдельных уязвимостях, но и в большом количестве устаревших IT-систем.

Эксперт отметил, что многие слабые места можно обнаружить еще до того, как ими воспользуются злоумышленники.

«Необходимо проводить большое количество тестов. Это не быстро и не очень просто», — подчеркнул Малкалниетис в эфире программы «900 секунд» (ТВ3).

Почему системы остаются уязвимыми

По словам специалиста, значительная часть государственных информационных систем создавалась как отдельные проекты, однако в дальнейшем их сопровождению уделялось недостаточно внимания.

«На протяжении многих лет сопровождение просто забывали», — отметил он.

Хотя в последние годы ситуация постепенно улучшается, накопившиеся проблемы по-прежнему создают дополнительные риски для кибербезопасности.

Что известно об инциденте в PTAC

Комментируя недавний инцидент в Центре защиты прав потребителей (PTAC), Малкалниетис пояснил, что руководство учреждения знало о существовании конкретной уязвимости и приняло решение не останавливать работу сервиса.

«По закону у них была возможность принять решение продолжить работу», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что оценить правильность этого решения можно будет только после завершения детального анализа произошедшего.

При этом специалист отметил, что учреждения могут консультироваться с CERT.LV по вопросам кибербезопасности, однако окончательное решение всегда принимает сама организация.

Не взлом системы, а утечка данных

По словам Малкалниетиса, в случае с PTAC злоумышленник не получил полного контроля над информационной системой.

«Он получил данные, а не взломал систему настолько, чтобы иметь возможность полноценно действовать в ней», — пояснил эксперт.

Иными словами, речь идет о компрометации информации, а не о полном захвате системы.

Какие меры защиты считаются обязательными

В CERT.LV считают, что первым рубежом защиты должны стать регулярные автоматизированные проверки безопасности.

«Если систему можно взломать с помощью автоматизированного теста, она не должна быть доступна в публичном интернете», — подчеркнул Малкалниетис.

Он также напомнил, что для современных государственных сервисов базовыми требованиями уже стали двухфакторная аутентификация и другие стандартные механизмы защиты.

После серии атак интерес к безопасности вырос

По словам специалиста, последние громкие инциденты заставили многие государственные учреждения серьезнее относиться к вопросам кибербезопасности.

«Последние инциденты заставили всех активизироваться», — признал он.

Все больше организаций обращаются в CERT.LV за проверкой своих информационных систем и оценкой их устойчивости к возможным атакам.

Однако решить накопившиеся за годы проблемы быстро не получится. Для этого требуются время, финансирование и специалисты, которых, как признают в CERT.LV, в Латвии пока недостаточно.

«Нам просто предстоит большая работа, чтобы привести в порядок все то, что создавалось на протяжении многих лет», — отметил Малкалниетис.

Эксперт подчеркивает, что кибербезопасность нельзя рассматривать как разовую модернизацию. Это постоянный процесс, требующий регулярных инвестиций, обновления технологий и квалифицированного сопровождения.

Последние киберинциденты показали, что долгосрочное обслуживание государственных IT-систем становится не менее важным, чем их первоначальная разработка.