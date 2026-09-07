Министерство климата и энергетики предлагает изменить порядок выплат от ветряных электростанций в пользу местных общин. Если поправки утвердят, деньги будут поступать уже в первый, даже неполный, год работы ветропарка.

Министерство климата и энергетики подготовило поправки к правилам Кабинета министров, которые меняют порядок выплат от ветряных электростанций на развитие местных общин. Сейчас проект передан на согласование.

Поводом для изменений стал пробел в действующем регулировании. Сегодня нормы можно трактовать так, что если ветропарк начинает работу в середине года, первый обязательный платеж местной общине производится только за следующий полный календарный год.

В министерстве считают такой порядок несправедливым и предлагают его изменить.

Если инициатива будет одобрена, владельцы ветряных электростанций должны будут перечислять средства уже за тот год, в котором объект начал работать. Размер платежа будет рассчитываться пропорционально числу полных месяцев эксплуатации до конца календарного года.

Иными словами, если ветропарк введен в эксплуатацию не с января, компания не будет платить за весь год сразу, но и откладывать выплаты до следующего года уже не сможет.

Сейчас правила предусматривают ежегодный платеж в размере 2500 евро за каждый, в том числе неполный, мегаватт установленной мощности ветряной электростанции. Однако механизм расчета суммы за первый неполный год эксплуатации до сих пор не был прописан.

Предлагаемые поправки должны устранить эту неопределенность. В министерстве подчеркивают, что производители будут платить только за тот период, когда электростанция уже фактически работала, а местные общины смогут быстрее получать средства на свое развитие.

Для жителей территорий, где строятся ветропарки, это означает, что финансирование местных проектов может начаться раньше, без ожидания следующего календарного года.

После завершения согласования проект поправок должен пройти дальнейшее рассмотрение в правительстве. Если изменения утвердят, новый порядок будет применяться к новым случаям ввода ветроэлектростанций в эксплуатацию.