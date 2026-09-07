Служба государственной безопасности Латвии предупреждает о новой возможной форме гибридного воздействия — массовых жалобах и запросах, которые могут использоваться для перегрузки государственных учреждений и судебной системы. Одним из примеров стала деятельность общества, возглавляемого Дмитрием Матаевым.

Гибридные угрозы могут проявляться не только через кибератаки, дезинформацию или миграционное давление. По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), еще одним инструментом могут становиться массовые обращения в государственные учреждения, способные создавать дополнительную нагрузку на чиновников и суды, сообщает передача De facto (LTV).

В центре внимания оказался Дмитрий Матаев. После освобождения из-под стражи он переехал в Беларусь, однако возглавляемое им общество «Жители Букулты» продолжило активно направлять запросы в латвийские учреждения и оспаривать их ответы в суде. При этом СГБ не называет конкретных лиц, но предупреждает, что отдельные граждане Латвии, переехавшие в государства-агрессоры, могут использоваться в гибридной деятельности против страны.

От антивоенного плаката — к судебным процессам

Одной из причин многочисленных обращений стал антивоенный плакат художника Криша Салманиса, размещенный на фасаде Музея истории медицины напротив посольства России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Общество потребовало предоставить подробную информацию об установке плаката, а после получения ответа направило жалобы в Министерство здравоохранения и затем — в суд.

По данным Административного районного суда, только в этом году общество подало десять подобных заявлений. По восьми из них уже возбуждены судебные производства. Они касаются различных министерств, Государственной полиции, нескольких самоуправлений и других учреждений.

Директор музея Каспарс Ванагс считает, что подобные запросы могут использоваться не только для получения информации.

«Возникает вопрос: для какой цели собирается эта информация?» — отметил он, предположив, что такие обращения способны парализовать работу небольших государственных учреждений.

Жалобы на предприятия и десятки ответов госслужб

Еще одним объектом многочисленных обращений стало предприятие Dobeles dzirnavnieks. После отказа компании использовать русский язык в описании продукции Дмитрий Матаев призвал бойкотировать ее товары. Позже предприятие обратилось в СГБ, а его представители заявили, что регулярные жалобы приводят к многочисленным проверкам и отвлекают сотрудников от работы.

Значительную нагрузку, по данным сюжета, испытала и Продовольственно-ветеринарная служба. За последний год она получила 16 обращений напрямую от Матаева или возглавляемого им общества, а с учетом повторных и пересланных заявлений подготовила почти 40 ответов. При этом проведенные проверки нарушений не выявили.

Где проходит граница между правом и злоупотреблением

Эксперты признают, что каждый житель имеет право обращаться в государственные учреждения. Однако они обращают внимание, что закон уже предусматривает возможность не рассматривать обращения, если право используется недобросовестно или выполнение запроса требует несоразмерных ресурсов и может нарушить нормальную работу учреждения.

Доцент юридического факультета Латвийского университета Эдвин Данoвскис напомнил, что Верховный суд уже определил критерии оценки таких ситуаций.

«Не может быть так, чтобы один человек, злоупотребляющий правом на обращения, парализовал работу учреждения», — подчеркнул он.

Что говорит СГБ

Служба государственной безопасности подтверждает, что фиксирует случаи, когда проживающие в государствах-агрессорах граждане Латвии направляют большое количество обращений в государственные органы. По оценке службы, подобная деятельность может быть связана с разведывательными рисками, поэтому учреждениям рекомендуется внимательно оценивать как мотивы заявителей, так и объем предоставляемой информации.

Сам Дмитрий Матаев отвергает обвинения в злоупотреблении своими правами и подчеркивает, что имеет законное право обращаться в государственные учреждения. Между тем прокуратура уже пришла к выводу, что деятельность общества «Жители Букулты» представляет угрозу государственной и общественной безопасности, и обратилась в суд с требованием прекратить его деятельность. Рассмотрение этого дела еще не началось.

История показывает, что массовые обращения в государственные учреждения становятся не только юридическим, но и вопросом национальной безопасности, если они используются для систематической перегрузки государственных ресурсов.