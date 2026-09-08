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«Энтузиазма больше недостаточно»: министр заявил о глубоком кризисе зарплат в сфере культуры 0 108

Политика
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: певцы на концерте
ФОТО: LETA

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что одной из самых острых проблем отрасли остается уровень оплаты труда. По его словам, если ситуацию не изменить, государственные учреждения культуры начнут терять сотрудников, которых сможет переманить частный сектор.

Даже при сохранении нынешнего объема финансирования культурной сферы проблема низких зарплат остается одной из самых серьезных. Об этом в эфире программы «900 секунд» на телеканале TV3 заявил министр культуры Наурис Пунтулис.

По его словам, вопрос финансирования культуры станет одним из ключевых при подготовке государственного бюджета на 2027 год. При этом решить проблему будет непросто, и она станет серьезным вызовом для следующего министра культуры.

Пунтулис предупредил, что в первую очередь нехватка средств может ударить по государственным учреждениям культуры. Наибольший риск он видит в потере технических специалистов, которых, в отличие от представителей творческих профессий, невозможно удерживать только за счет интереса к работе.

По мнению министра, если уровень оплаты труда не изменится, таких работников будет все легче переманивать в частный сектор, где зарплаты зачастую выше.

Для посетителей театров, музеев и концертных залов это может означать не только кадровые проблемы, но и сложности с организацией мероприятий и повседневной работой учреждений культуры.

Отвечая на вопрос о возможных источниках дополнительного финансирования, министр отметил, что говорить о конкретных решениях пока рано. Правительство еще не приступило к детальному обсуждению параметров бюджета на следующий год.

Пунтулис также исключил возможность компенсировать нехватку средств за счет повышения стоимости билетов. По его словам, платежеспособность жителей Латвии ограничена, а нынешний уровень цен уже близок к максимально приемлемому для большинства посетителей.

Министр напомнил, что проблема кадров в сфере культуры обсуждается уже давно. Учреждения регулярно сообщают о трудностях с поиском новых сотрудников и удержанием опытных специалистов. Основной причиной остается уровень оплаты труда, который по многим должностям существенно уступает средней заработной плате в стране.

Ранее Пунтулис сообщил, что уже встретился с руководителями нескольких государственных учреждений культуры, чтобы обсудить возможные меры поддержки работников отрасли.

Таким образом, вопрос финансирования культуры в 2027 году касается не только новых проектов, но и сохранения специалистов, без которых полноценная работа театров, музеев, концертных организаций и других учреждений становится все более сложной.

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#финансы #Латвия #зарплаты #бюджет #культура #кадры #мероприятия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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