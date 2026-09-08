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Если дом закрыли для проживания: муниципалитетам хотят разрешить помогать жильем до пяти лет 0 108

Политика
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: разрушенный дом на улице Баускас
ФОТО: LETA

Жители многоквартирных домов, закрытых для эксплуатации, смогут дольше получать временное жилье от самоуправления. Комиссия Сейма поддержала поправки, увеличивающие максимальный срок такой помощи с одного года до пяти лет.

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям поддержала поправки к закону «О помощи в решении жилищных вопросов», которые позволят муниципалитетам предоставлять временное жилье жителям закрытых для эксплуатации многоквартирных домов до пяти лет.

Депутаты договорились рассмотреть законопроект в срочном порядке. Теперь окончательное решение должен принять Сейм.

Сейчас законодательство позволяет самоуправлению обеспечивать людей временным жильем не более одного года. Однако на практике этого срока нередко оказывается недостаточно, если дом требует капитального восстановления.

Поправки предусматривают исключение для случаев, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена, а восстановление объективно занимает больше времени. Тогда помощь можно будет предоставлять до возвращения жителей в свои квартиры, но максимум на пять лет.

Для пострадавших это означает, что они не останутся без муниципальной поддержки только потому, что ремонт затянулся. Восстановление серьезно поврежденных домов часто включает техническую экспертизу, разработку проекта, поиск финансирования, проведение закупок и сами строительные работы, что может занимать несколько лет.

Необходимость изменить закон стала особенно очевидной после взрыва в жилом доме на улице Баускас, 15 в Риге, произошедшего 2 января 2026 года. Тогда из-за незаконно поврежденного газопровода были разрушены верхние этажи и крыша здания. Жителей эвакуировали, несколько человек получили травмы, а двое погибли.

Авторы законопроекта считают, что новые нормы позволят обеспечить людям более стабильные условия проживания в период восстановления их домов. При этом в аннотации отмечается, что подобные ситуации возникают сравнительно редко, поэтому дополнительные расходы для муниципалитетов будут ограниченными.

Таким образом, изменения должны устранить пробел в законодательстве, когда срок предоставления временного жилья заканчивался задолго до завершения восстановления дома.

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#жилье #Сейм
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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