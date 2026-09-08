Латвия официально признала, что с 2020 года власти так и не смогли договориться, как регулировать проституцию. Более того, действующие ограничения формально обязательны, но административно наказывать за их нарушение сейчас фактически невозможно — для этого нет необходимого закона. Об этом говорится в докладе Латвии для ООН, одобренном правительством.

Министерство иностранных дел подготовило восьмой доклад Латвии о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин за 2020–2025 годы.

Одной из нерешенных проблем в нем назван законопроект об ограничении проституции. Его представили правительству еще в начале 2020 года, однако дальнейшее рассмотрение было отложено.

Причиной стали принципиальные разногласия: считать ли проституцию социальной проблемой или свободным выбором человека, формой насилия или реализацией личных прав, а также насколько непосредственно она связана с торговлей людьми.

Правила есть, а наказать нельзя

Проституция в Латвии не является уголовным преступлением, однако государство устанавливает для нее ограничения. Уголовная ответственность предусмотрена, в частности, за сутенерство и торговлю людьми.

При этом в докладе обращается внимание на юридический парадокс. Действующие правила Кабинета министров остаются обязательными, но после вступления в силу в 2020 году Закона об административной ответственности контролировать их соблюдение с применением административных наказаний невозможно: отсутствует закон, на основании которого нарушителя можно привлечь к ответственности.

Проект нового закона должен был устранить этот пробел, сократить масштабы проституции, уменьшить риски торговли людьми и насилия и предотвратить вовлечение в нее детей и молодежи. Однако уже более шести лет документ не продвигается.

Омбудсмен предлагает наказывать клиентов

Уполномоченный по правам человека считает неправильной саму возможность наказания человека, занимающегося проституцией. По его мнению, такой подход не соответствует принципу социально ответственного государства и не защищает достоинство человека.

Омбудсмен предлагает изменить модель: запретить покупку сексуальных услуг и возложить ответственность на клиентов.

Общество Centrs Marta также критикует подготовленный законопроект, считая, что он во многом повторяет действующие правила и не решает двух основных задач — прекращения наказания вовлеченных в проституцию людей и сокращения спроса.

Еще одна нерешенная проблема — помощь желающим уйти из проституции. Создание отдельной программы социальной реабилитации обсуждается с 2022 года, однако необходимого финансирования государство до сих пор не выделило.

Что еще признала Латвия

Доклад содержит и другие показательные данные. В 2025 году по статье о жестоком или насильственном обращении с близкими было начато 330 уголовных процессов против 219 годом ранее — рост примерно на 51%.

Одновременно число зарегистрированных полицией семейных конфликтов сократилось на 23% — до 7838.

Особенно заметен гендерный разрыв в уровне бедности. В 2024 году риску бедности подвергались 24,6% женщин и 19% мужчин. Среди людей старше 75 лет разница еще значительнее: 55,3% женщин против 33% мужчин.

В докладе затронут и вопрос ранних браков. Хотя в Латвии общий брачный возраст составляет 18 лет, закон допускает исключение с 16 лет при наличии необходимого разрешения. В 2025 году зарегистрированы 22 брака, в которых один из супругов не достиг 18-летия. За 2020–2025 годы такие браки составляли в среднем 0,19% от общего числа.

Доклад ООН выявил необычную правовую ситуацию: государство уже много лет сохраняет ограничения на проституцию, но не создало полноценного механизма их административного применения. При этом власти не могут договориться даже о базовом принципе будущей системы — кого должно наказывать государство: человека, оказывающего сексуальные услуги, или того, кто их покупает.