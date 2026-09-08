Да, время бежит стремительно и до выборов 3-го октября остается чуть более трех недель. Что власть может успеть сделать за оставшееся время?

Итак, до конца сентября правительство намерено одобрить план мер по ограничению иммиграции, в том числе и легальной — в частности, глава МВД Янис Домбрава настаивает на введении квот на выдачу долгосрочных виз и ВНЖ гражданам определенных стран «из группы риска». Отметим, что возможность введения таких ограничений предусмотрена и только что вступившим в силу новым Законом об иммиграции.

До конца сентября парламент может поддержать в окончательном чтении и пакет законопроектов в рамках так называемой «реформы» надзора за небанковскими кредиторами — речь, напомним, идет о передаче надзорных функций от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии.

Нельзя исключить, что парламент в срочном порядке примет законопроект, запрещающий транзит зерна и другой сельхозпродукции из России и Белоруссии. Как известно, импорт данной продукции из упомянутых стран был запрещен еще в минувшем году. Однако тогда решили транзит не трогать, поскольку вопросы транзита через страны ЕС находятся в компетенции Брюсселя, а не каждой страны ЕС в отдельности.

Но в условиях предвыборной лихорадки можно ожидать всякое… Тем более, что за запрет транзита высказалось большинство правящих партий и данный вопрос как раз рассматривался на коалиционном совете в тот момент, когда эта статья уже готовилась к печати.

Как ожидается, правительство уже сегодня может дать зеленый свет плану министерства благосостояния о постепенном введении базовых пенсий. Нет, пока власти не намерены «привязывать» минимальную пенсию к прожиточному минимуму или тем более — к минимальной зарплате. Суть базовой пенсии в том, что пожилые люди, наконец, смогут получить хотя бы доплату за каждый год стажа.

Что же предлагает минблаг? Начиная с 1-го января 2027-го года выплачивать пенсионерам в возрасте от 85 лет доплату за стаж до 1996-го года с учетом индексации (3,25 евро за каждый год стажа до 1996-го года включительно) и за 1997-й, и за все последующие годы, если пенсионер продолжал и дальше работать, по 2,34 евро. На это в следующем году потребуется дополнительно из бюджета 13,4 миллиона евро.

И затем с каждым годом расширять категорию пенсионеров, которые будут получать такую доплату за стаж.

С пенсионеров в возрасте 85 плюс решили начать потому, что у них самая маленькая пенсия - средняя пенсия без доплаты за стаж составляет 503 евро, с доплатой - 586 евро. Для сравнения: общая средняя пенсия в Латвии составляет без доплаты за стаж 640 евро, с доплатой - 679, 21 евро.

Здесь важно подчеркнуть: речь идет именно о средней пенсии. Есть те, кто получают пенсию и свыше 1000 евро, но есть и те пожилые люди, которые пытаются выжить на 400 евро.

Правительство может до выборов успеть хотя бы начать реорганизацию печально известного Фонда интеграции общества. Нет, власти передумали его ликвидировать — он будет превращен в своего рода агентство по управлению проектами сплочения (интеграции) общества.

Однако все решения по реализации тех или иных проектов будет приниматься министерством культуры. Впрочем, такую модель, предлагаемую минкультом, еще должны одобрить коалиционные силы.

Чтобы было, что предъявить избирателям, премьер Кулбергс наверняка добьется возвращения клерков из удаленки на работу в соответствующие министерства и госагентства. Соответствующий анализ ситуации с удаленной работой в госуправлении готовит по заданию премьера Госканцелярия.

Бюджет трогать не будут

Подчеркнем: от этого правительства и этого Сейма не стоит до выборов ожидать каких-то решений, связанных с бюджетом. Максимум, что может сделать правительство или точнее Минфин, – так это подготовить общие рамки бюджета-2027 и на следующие четыре года. Но принципиальные решения по бюджету будут принимать уже новые правительство и парламент после выборов!

Отметим, что после выборов, то бишь после 3-го октября, правительство Кулбергса еще не уходит в отставку — оно продолжит работу до того момента, пока новый Сейм не утвердит следующее правительство.