Латвия планирует начать лабораторную проверку происхождения зерна, следующего транзитом через страну. Если изменения в правилах утвердит правительство, оплачивать дорогостоящие исследования придется отправителям грузов.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) планирует получить право проверять происхождение зерна, которое перевозится через Латвию транзитом. Как сообщил генеральный директор службы Марис Балодис, лабораторные исследования будут проводиться за счет отправителя груза.

Сейчас ПВС не контролирует транзитные партии зерна. Однако после внесения изменений в правила Кабинета министров служба сможет не только проверять сопроводительные документы, но и отбирать образцы для лабораторного анализа, который позволит установить возможное географическое происхождение зерна.

По словам Балодиса, такие исследования будут выполняться в нескольких зарубежных лабораториях. Он подчеркнул, что процедура является сложной и дорогостоящей.

Глава ПВС также заявил, что проверка одного груза ориентировочно может стоить 900 000 евро.

Механизм предполагается следующим: инспекторы возьмут образцы зерна, после внесения предоплаты разрешат грузу продолжить путь, а сами исследования будут проводиться уже после пересечения границы. Анализ занимает около месяца. Если отправитель откажется оплачивать проверку, груз не сможет въехать в Латвию.

Главная цель новых мер — проверить, не перевозится ли через латвийские порты под видом российского зерна продукция, незаконно вывезенная с оккупированных территорий Украины.

Для участников рынка это означает появление нового обязательного этапа контроля. При этом сами лабораторные исследования не остановят транзит, а должны дать государственным органам доказательства происхождения зерна и стать основой для дальнейших решений как в Латвии, так и на уровне Евросоюза.

Поводом для подготовки изменений стала информация, полученная Министерством земледелия от украинской стороны. Ведомство указывает на риск того, что часть украинского зерна может перевозиться с документами о российском происхождении. Кроме того, власти обращают внимание на резкий рост объемов транзита российского зерна через балтийские порты.

Поправки также предусматривают возможность взимать с участников рынка предоплату за проведение лабораторных исследований. По оценке ПВС, после введения нового контроля службе, вероятно, потребуется увеличить число сотрудников.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что после решения правительства ПВС впервые получит полномочия проверять транзитные партии зерна. По его словам, Украина также готова направить в Латвию специалистов, которые помогут определять происхождение зерна. Кроме того, Латвия намерена присоединиться к схеме проверки зерна, аналогичной той, что уже действует в Литве.