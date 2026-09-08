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Латвийская оборонная промышленность требует больше госзаказов: производители говорят о неиспользованном потенциале 1 301

Политика
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дрон FPV
ФОТО: LETA

Несмотря на рекордный оборонный бюджет, представители латвийской оборонной отрасли считают, что государство по-прежнему недостаточно использует возможности местных производителей. Одной из главных тем остается закупка беспилотников и другой техники у латвийских компаний.

В 2026 году расходы Латвии на оборону достигли 4,73% ВВП, или около 2,16 млрд евро. Однако, как отмечает газета Latvijas Avīze, до сих пор неясно, какая часть этих средств остается в латвийской экономике в виде заказов для отечественных предприятий.

Издание напоминает, что Стратегия развития оборонной промышленности предусматривает увеличение доли местных производителей в оборонных закупках. При этом определить, достигнут ли заявленный ориентир в 10%, пока невозможно.

Одной из причин медленного развития сотрудничества называют действующие процедуры государственных закупок. По мнению ряда представителей отрасли, именно они затрудняют более широкое привлечение латвийских компаний к выполнению оборонных заказов.

Депутат Европейского парламента Рейнис Позняк считает, что государство пока недостаточно поддерживает национальную оборонную промышленность. Вместе с тем он признает, что у властей есть объективные причины для осторожности.

По его словам, многие латвийские оборонные компании появились сравнительно недавно, поэтому при закупке критически важных систем государство должно учитывать, смогут ли производители обеспечивать их обслуживание и поддержку в долгосрочной перспективе.

В то же время, считает Позняк, есть предприятия, которые уже доказали свою надежность благодаря работе с Украиной. Особенно это касается производителей FPV-дронов.

По его мнению, такие беспилотники необходимо закупать не только для выполнения боевых задач, но и для обучения военнослужащих. Практические навыки работы с современными дронами невозможно получить исключительно в учебных классах — для этого требуется регулярная эксплуатация техники.

Издание также напоминает, что Латвия ежегодно выделяет не менее 20 млн евро Международной коалиции дронов для поддержки Украины. Кроме того, за последний год еще 10 млн евро были направлены на развитие украинской индустрии беспилотников.

В качестве примера латвийского производителя Latvijas Avīze приводит компанию DK Unity из Огрского края. По словам члена правления предприятия Владимира Русанова, уже два года компания поставляет Украине тысячи различных систем.

Он сообщил, что одним из наиболее востребованных решений являются беспилотные системы для борьбы с бронетехникой. Одновременно предприятие разрабатывает дроны-перехватчики, предназначенные для противодействия атакующим беспилотникам, в том числе аппаратам типа Shahed. Компания сотрудничает с украинским партнером NEDZH, который обеспечивает техническую поддержку и взаимодействие с конечными пользователями.

Материал Latvijas Avīze отражает продолжающуюся в Латвии дискуссию о том, какую часть растущих оборонных расходов следует направлять на развитие собственной промышленности наряду с закупками зарубежной техники.

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#Латвия #дроны #беспилотники #оборонная промышленность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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