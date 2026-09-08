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Латвийские компании оказались в списке целей: пророссийская группировка выдвинула ультиматум 1 362

Политика
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Европы с отмеченными Латвией, Польшей и Португалией и мужчины у промышленных складов
ФОТО: BB.LV/AI

Пророссийская группировка Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984) заявила, что потребовала от компаний Латвии, Польши и Португалии прекратить поставки вооружений Украине. В противном случае она угрожает «остановить их деятельность любыми средствами».

Пророссийская группировка Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984) распространила заявление, в котором взяла на прицел предприятия Латвии, Польши и Португалии, связанные с производством и поставками вооружений для Украины.

В опубликованном обращении утверждается, что требования адресованы латвийским компаниям Eraser и Unitrack, польским PGZ, WB Electronics, JFG Composites и Nitro-Chem, а также португальской Tekever.

Группировка заявила, что компании должны прекратить поставки вооружений Украине до 7 октября. В противном случае она угрожает остановить их деятельность «любыми средствами». Аналогичный месячный срок в ультимативной форме дан и правительствам трех стран.

В качестве подтверждения своих намерений авторы заявления распространили фотографии граффити с аббревиатурой GCAW1984, которые, как утверждается, были нанесены в Риге, Варшаве и Лиссабоне.

На данный момент нет информации о том, что угрозы сопровождались какими-либо реальными нападениями на упомянутые предприятия. Появление подобных заявлений, однако, означает, что компании могут стать объектом повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.

Ранее GCAW1984 уже заявляла о своей причастности к диверсиям в Европе. В частности, в августе группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога предприятия словацкого подразделения украинского производителя беспилотников Skyeton.

Пока власти Латвии, Польши и Португалии публично не сообщали о дополнительных мерах безопасности или официальной оценке новых угроз.

Добавим, что Eraser — это латвийская компания из Марупе, специализирующаяся на разработке и производстве военных беспилотных летательных аппаратов, а компания Unitruck из города Цесис развивается в оборонной сфере, занимается разработкой прототипов полноприводных вездеходов.

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#Польша #Украина #Португалия #Латвия #безопасность #компании #диверсия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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