Бывший госсекретарь минобороны Янис Гарисонс в социальной сети facebook выступил с коротким политико-военным анализом на нашем континенте и прокомментировал возможные планы России.

"Не думаю, что Путин теперь может начать конвенциональную войну с Европой, даже если Европа осталась без США. Это означало бы, что существующая линия фронта как минимум удваивается и продлевается еще на каких-то 2000 км. Поэтому Путину даже выгоднее тестировать границы и использовать различные варианты саботажа, скрытые операции и диверсии. На мой взгляд, самым простым, но наиболее эффективным способом для России будет отправка в сторону НАТО якобы украинских дронов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры. Глядя на то, как проходили внезапные учения НАТО по блокировке Калининграда пару недель назад, а затем реакция Германии на найденные взрывные устройства на аэродроме в Лейпциге, я бы предположил, что Россия планировала серьезную операцию/провокацию именно против Германии, которая до сих пор никогда не реагировала и предпочитала замалчивать российские провокации. На этот раз это, видимо, было чем-то очень серьезным, раз уж впервые НАТО решило организовать наступательные, незапланированные учения против Калининграда.

К сожалению, Европа остается легкой целью. Хотя наблюдается много позитивных вещей в развитии военных способностей европейских стран, но не покидает ощущение, что спешки уже точно нет. Хуже того, видно, что европейские политики толком не знают, как распорядиться вновь обретенным инструментом власти — военной силой, поскольку до сих пор это считалось реликвией прошлого, которой цивилизованные люди не пользуются.

Дополнительная европейская проблема заключается в том, что начинают нарастать не только проблемы безопасности, но и экономические. Технологическое превосходство потеряно, конкурентоспособность снижается, но Еврокомиссия по-прежнему живет в прошлом и так наращивает бюрократию, и Америка видит Европу больше как конкурента в экономической сфере. Результат будет таков, что все труднее будет поддерживать уровень жизни населения и поэтому приход к власти правых сил достаточно неизбежен уже на следующих выборах (и тут не проблема, что эти силы правые, но что, к сожалению, они так или иначе находятся под влиянием Путина).

И, наконец, у нас, как у Европы, не совсем четкая стратегия, что делать с Россией и какова тогда наша цель. Хотим так посидеть за столом переговоров, но что будем делать там, точно не знаем. Хотя у Европы так много силовых рычагов, которыми можно надавить на Россию и положить конец войне. Но это невозможно, поскольку в Европе сейчас нет ни одной Маргарет Тэтчер или Уинстона Черчилля.

Поэтому мы готовимся к очень большой турбулентности. Успех Украины позволил бы Европе вернуться в качестве глобального игрока с минимальными ресурсами, главное, стать решающей частью в новом мировом порядке, но для этого нужно самим активно действовать, а не надеяться только на украинцев или американцев", - в частности, заметил Я. Гарисонс.