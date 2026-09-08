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«Угрозу воспринимаем серьезно», - Домбрава о письме «российской группировки» 3 719

Политика
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Министр внутренних дел Янис Домбрава

Глава МВД отреагировал на заявления анонимной группировки.

На днях в адрес в том числе и двух латвийских предприятий поступила угроза от группировки, связанной с Россией. Анонимные представители группировки потребовали в течении месяца свернуть производство вооружений для нужд Украины. В противном случае группировка предпримет соответствующие меры. Сегодня в социальных сетях на это послание отреагировал глава МВД Янис Домбрава: "Распространенная прокремлевской группировкой угроза для латвийских предприятий рассматривается очень серьезно. Уже долгое время цель организованных Россией вредоносных действий - повысить напряженность и страх в европейских странах, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Органы госбезопасности будут предпринимать действия по укреплению безопасности на объектах риска саботажа."

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#Украина #Латвия #МВД #безопасность #угроза #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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