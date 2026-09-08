На днях в адрес в том числе и двух латвийских предприятий поступила угроза от группировки, связанной с Россией. Анонимные представители группировки потребовали в течении месяца свернуть производство вооружений для нужд Украины. В противном случае группировка предпримет соответствующие меры. Сегодня в социальных сетях на это послание отреагировал глава МВД Янис Домбрава: "Распространенная прокремлевской группировкой угроза для латвийских предприятий рассматривается очень серьезно. Уже долгое время цель организованных Россией вредоносных действий - повысить напряженность и страх в европейских странах, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Органы госбезопасности будут предпринимать действия по укреплению безопасности на объектах риска саботажа."