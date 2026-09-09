При строительстве некоторых центров управления катастрофами в Латвии были потрачены несоразмерные средства на доставку грунта, устройство клумб и другие работы, заявили на заседании парламентской Комиссии по публичным расходам и ревизиям.

Ранее Генеральная прокуратура начала проверку возможных нарушений при строительстве этих объектов. В августе туда обратился министр внутренних дел Янис Домбрава, который при оценке отдельных проектов обнаружил признаки неэкономного расходования средств и возможные нарушения.

Закупки проводились по принципу «проектируй и строй» в рамках открытых конкурсов. Однако во всех четырех крупных конкурсах самые дешевые предложения были отклонены по формальным критериям, связанным с требованиями нормативных актов, а не из-за цены или недостаточной компетентности строителей.

Особое внимание привлек проект в Мадоне. Выбранное место оказалось не самым выгодным с экономической и, возможно, эксплуатационной точки зрения. В результате туда пришлось завезти 13 513 кубометров грунта стоимостью 212 689 евро — в 6,4 раза больше среднего показателя по программе.

Вопросы вызывает и стоимость строительства квадратного метра. Например, в Алсунге она достигла 3672 евро. Обстоятельства выясняются, поскольку при строительстве центров использовались типовые проекты, хотя их оснащение могло различаться.

Еще один пример — Кулдига, где устройство цветочных горшков обошлось в 3500 евро каждый. Мусорные урны стоили по несколько сотен евро, а отдельные саженцы деревьев — более 1000 евро. Возникает вопрос об обоснованности подобных закупок и цен.

Член совета Государственного контроля Гатис Литвинс сообщил, что ведомство ранее уже проводило аудит этих центров. С весны Госконтроль также анализирует внутренние риски в системе МВД и деятельность Государственного агентства обеспечения.

МВД тем временем отстранило от исполнения обязанностей чиновника, отвечавшего за соответствующее направление, и начало внутренний аудит отдельных строительных проектов.

Всего МВД планировало построить по всей Латвии 32 центра управления катастрофами. Их строительство финансируется из государственного бюджета, средств Механизма восстановления и устойчивости ЕС и Европейского фонда регионального развития.

В таких центрах под одной крышей размещаются службы, участвующие в реагировании на чрезвычайные ситуации: Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная полиция, Служба неотложной медицинской помощи, Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана.