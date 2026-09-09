Использование мигрантов властями Беларуси и России представляет собой организованную гибридную угрозу для всей Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время посещения восточной границы страны вместе с главой МИД Нидерландов Томом Берендсеном.

Стороны обсудили укрепление восточного фланга НАТО, борьбу с нелегальной миграцией, поддержку Евросоюзом государтесь-членов, расположенных на восточной границе, помощь Украине и дальнейшее санкционное давление на Россию.

В Терехово министры ознакомились с работой латвийских пограничников и практическим применением санкций на внешней границе ЕС и НАТО.

Главы внешнеполитических ведомств согласились, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза необходимо предусмотреть достаточное финансирование инфраструктуры восточной границы, внедрения современных технологий и укрептесь-участниц.

Браже высоко оценила вклад Нидерландов в безопасность Балтийского региона. В частности, она отметила ответственность германо-нидерландского корпуса за сухопутные силы НАТО в Латвии и Эстонии, участие Нидерландов в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, а также присутствие нидерландских военнослужащих в многонациональной боевой группе НАТО в Литве.

Обсуждая войну России против Украины, министры подчеркнули необходимость продолжать оказание Киеву военной помощи и усиливать экономическое давление на Москву.

Браже призвала наряду с крупными пакетами санкций регулярно вводить адресные ограничения против компаний, технологий и каналов поставок, которые помогают России производить ракеты, беспилотники и другие средства ведения войны.

Министры также обсудили сотрудничество в области беспилотных технологий, инноваций и испытаний. В частности, речь шла о возможности использования вооружёнными силами Нидерландов военного полигона в Селии.

Глава МИД Латвии поблагодарила Нидерланды за готовность принять у себя Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Она подчеркнула, что высшее политическое и военное руководство России должно понести ответственность за совершённое преступление агрессии.

По итогам визита министры подтвердили намерение укреплять восточную границу ЕС и НАТО, продолжать поддержку Украины и совместно противодействовать гибридным угрозам. Особое внимание планируется уделять современной пограничной инфраструктуре, беспилотным технологиям и санкциям против структур, поддерживающих российскую военную промышленность.