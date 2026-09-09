Оценивая 100 дней работы нового правительства, премьер заявил в интервью телеканалу TV3, что темпы работы правительства беспрецедентны, однако признал, что в то же время невозможно сделать все, чего ждут от правительства люди.

Кулбергс отметил, что правительство многое сделало для укрепления противовоздушной обороны, и дроны больше на территории Латвии не падают. По сравнению с весной дроны также значительно реже залетают в воздушное пространство страны, соответственно, реже требуются какие-либо действия. Вторым большим достижением премьер назвал подготовку к безопасному проведению выборов в Сейм.

Премьер-министр отметил, что за время его работы было много различных кризисов, которые требовали решений. В Латвии созданы всевозможные учреждения по управлению кризисами, им выделены миллионы, но "к кризисам мы не готовы", добавил он.

Говоря о бюджете на следующий год, Кулбергс пообещал, что правительство подготовит наработки по бюджету, чтобы увеличить доходы. Параллельно нужно думать и о сокращении расходов, но это не должно стать единственным направлением работы.

Что касается наметившихся в правительстве разногласий, Кулбергс отметил, что делать что-либо в предвыборный период очень сложно, потому что каждый хочет угодить избирателям. Некоторые острые моменты в отношениях между партиями - это естественная реакция, когда партии видят свои рейтинги, однако его не устраивает, когда в предвыборный период партии пытаются пересмотреть ранее достигнутые договоренности.