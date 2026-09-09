Чтобы удвоить объем экономики к 2035 году, Латвии необходимо обеспечить среднегодовой рост ВВП на уровне 3,8%. Сейчас базовый сценарий Минэкономики предусматривает лишь 2,4% в год, а без структурных реформ рассчитывать даже на устойчивые 3% сложно.

Для удвоения экономики Латвии к 2035 году необходим среднегодовой рост 3,8%, тогда как базовый прогноз Министерства экономики предусматривает лишь 2,4%. Об этом на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству заявил заместитель госсекретаря министерства Янис Салминьш.

По его словам, удвоение экономики — это не прогноз, а цель, достижение которой зависит от политических решений и способности страны создать новые источники роста. Базовый сценарий отражает развитие экономики при сохранении нынешних тенденций.

В Минэкономики отмечают, что при базовом сценарии отсутствие новых конкурентных преимуществ продолжит ограничивать экспорт, а главным двигателем экономики останется медленно растущий внутренний спрос. Целевой сценарий предполагает, что конкурентоспособность Латвии будет строиться на технологическом развитии, повышении производительности и инновациях.

Экономист Банка Латвии Мартиньш Битанс заявил, что в целом оценки центрального банка совпадают с расчетами министерства. По его словам, без серьезных структурных реформ экономика Латвии в среднесрочной перспективе сможет расти лишь на 2–3% в год.

«Мы сможем радоваться 3-процентному росту в лучшем случае», — отметил Битанс, подчеркнув, что добиться роста в 5% без кардинальных изменений невозможно.

По мнению Банка Латвии, ускорение экономического роста требует изменения структуры экономики и экспорта. Государственную поддержку, считает Битанс, следует сосредоточить на компаниях, способных значительно повысить производительность труда и стать драйверами роста.

Согласно расчетам Минэкономики, для реализации целевого сценария к 2035 году потребуется дополнительно 35 млрд евро инвестиций в основной капитал и 90 млрд евро дополнительного экспорта по сравнению с базовым вариантом.

Всего за десять лет объем необходимых инвестиций оценивается в 175 млрд евро, из которых 43 млрд евро должны составить государственные вложения. Остальную часть, по словам Салминьша, должен обеспечить частный сектор.

При этом возможности бюджета остаются ограниченными. По данным Министерства финансов, фискальное пространство в ближайшие годы будет отрицательным: минус 28 млн евро в 2027 году, 279,1 млн евро — в 2028-м, 237,8 млн евро — в 2029-м и 936,2 млн евро — в 2030 году.

Минфин также прогнозирует рост дефицита бюджета с 2,9% ВВП в текущем году до 4,2% в 2027 году и 5,4% в 2028 году. Основной причиной станет замедление экономического роста и, как следствие, снижение налоговых поступлений.

По прогнозам министерства, государственный долг, который сейчас составляет около 48% ВВП, после 2029 года постепенно увеличится примерно до 54% ВВП.

В Минэкономики подчеркивают, что роль государства заключается в создании условий для роста, однако главным двигателем удвоения экономики должен стать именно частный капитал.

По оценке министерства, рост производительности сегодня обеспечивают сравнительно немногие предприятия. Менее 1% компаний — около 500 предприятий — формируют половину положительного вклада в производительность экономики, а 1500 компаний обеспечивают две трети ее роста.

Экспортную основу экономики составляют около 5300 предприятий, однако Латвии по-прежнему не хватает крупных игроков. Среди 50 крупнейших компаний стран Балтии только семь представляют Латвию, тогда как Литву — 28 компаний, а Эстонию — 15.

Поэтому одним из главных приоритетов Минэкономики станет масштабирование бизнеса. Министерство намерено увеличить число компаний с оборотом свыше 50 млн евро с нынешних 209 до 279. По расчетам ведомства, это позволит увеличить их совокупный оборот на 8,5 млрд евро, а добавленную стоимость — на 1,65 млрд евро.

Еще одним приоритетом станет сокращение бюрократической нагрузки, прежде всего для малого бизнеса. В министерстве считают, что необходимо не просто отменять отдельные требования, а существенно упростить регулирование, особенно для предпринимателей в регионах.