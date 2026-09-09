Латвийская конфедерация работодателей обратилась к президенту Эдгару Ринкевичу с просьбой вмешаться в дискуссию о привлечении иностранной рабочей силы. По мнению организации, борьбу с нелегальной миграцией нельзя подменять ограничением легального трудоустройства иностранцев, необходимого экономике.

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКР) направила письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, призвав его содействовать возобновлению профессионального и конструктивного диалога о привлечении иностранной рабочей силы.

В организации подчеркивают, что необходимо четко разделять борьбу с нелегальной миграцией, вопросы государственной безопасности и легальное привлечение иностранных работников. ЛКР заявляет, что полностью поддерживает жесткие меры против нелегальной миграции, фиктивной занятости и злоупотреблений видами на жительство, однако считает, что легальная трудовая иммиграция остается важным инструментом для экономики, особенно в отраслях, испытывающих дефицит специалистов.

По мнению работодателей, проблемы, выявленные Министерством внутренних дел, — недостаточный контроль, несогласованность государственных информационных систем и чрезмерная административная нагрузка — не решаются предлагаемыми ограничениями.

Вместо устранения недостатков государство, как считают в ЛКР, предлагает ограничить или запретить легальные формы занятости иностранцев, что создаст дополнительную административную и финансовую нагрузку для добросовестных предприятий и может увеличить давление на бюджет социального страхования.

Генеральный директор ЛКР Каспар Горкшс подчеркнул, что работодатели поддерживают борьбу со злоупотреблениями.

«Запрет легальных форм занятости не улучшит контроль, а лишь увеличит нагрузку на предприятия, соблюдающие требования, и может создать дополнительную нагрузку на социальный бюджет».

В конфедерации также ссылаются на опубликованный 9 сентября аудит Государственного контроля, посвященный эффективности системы выдачи разрешений на работу. По мнению аудиторов, государство недостаточно использует уже имеющиеся данные, а сама система должна в большей степени учитывать реальные потребности рынка труда, быть менее бюрократичной и обеспечивать более эффективный контроль.

Работодатели предупреждают, что постоянные изменения правил привлечения иностранной рабочей силы уже влияют не только на рынок труда, но и на инвестиционную привлекательность страны. Для потенциальных инвесторов, отмечают в ЛКР, важны доступность квалифицированных работников и предсказуемость законодательства.

Организация призывает президента использовать авторитет главы государства, чтобы собрать за одним столом представителей государственных учреждений, работодателей, профсоюзов и неправительственных организаций для поиска сбалансированных решений.

ЛКР заявляет о готовности участвовать в таком диалоге и представить предложения по совершенствованию системы привлечения иностранных работников.

Поводом для обращения стали предложения министра внутренних дел Яниса Домбравы, который продвигает план по ограничению иммиграции. Среди предлагаемых мер — введение квот для граждан третьих стран, ограничения на работу самозанятых иностранцев, усиление контроля за посредниками при трудоустройстве, а также дополнительные ограничения для работы иностранцев через платформы Bolt и Wolt.

Из-за разногласий внутри правящей коалиции этот план пока не был вынесен на рассмотрение правительства.

Ранее президент Эдгар Ринкевич провозгласил повторно рассмотренный Сеймом Закон об иммиграции, который сохранил возможность получения иностранцами временного вида на жительство в Латвии в обмен на инвестиции.