Для успешной реализации Rail Baltica и других крупных трансграничных железнодорожных проектов Европе необходимо обеспечить предсказуемое долгосрочное финансирование. Об этом заявил глава RB Rail Марко Кивила, выступая в Европарламенте.

Для реализации европейских трансграничных железнодорожных проектов, включая Rail Baltica, необходимо предсказуемое и долгосрочное финансирование со стороны Европейского союза. Об этом заявил председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Марко Кивила на дискуссии в Европейском парламенте в Брюсселе, сообщает ЛЕТА.

Организованная Сообществом европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER) дискуссия собрала представителей институтов ЕС, государств-членов и крупнейших железнодорожных проектов Европы для обсуждения будущего финансирования транспортной инфраструктуры в рамках следующей многолетней финансовой программы Евросоюза.

По словам Кивилы, более 40% основной трассы Rail Baltica в странах Балтии уже передано в строительство. В Эстонии строятся 103 километра магистрали, в Литве — 114 километров, причем на первых 8,8 километра уже укладываются рельсы. В Латвии работы ведутся примерно на 30 километрах приоритетного участка основной трассы.

Он отметил, что уже началось строительство ключевых инфраструктурных объектов, продолжается проектирование системы электрификации, а также закупка оборудования для управления движением поездов и сигнализации.

По мере расширения строительных работ, подчеркнул Кивила, главной задачей становится сохранение темпов реализации проекта. Rail Baltica должна соединить Эстонию, Латвию и Литву с Польшей и европейской железнодорожной сетью стандартной колеи, одновременно укрепляя транспортную связанность, устойчивость логистики и военную мобильность на восточном фланге НАТО.

На сегодняшний день на реализацию проекта уже обеспечено около 5,19 млрд евро, из которых 4,46 млрд евро составляют средства Европейского союза.

По мнению главы RB Rail, в следующем финансовом периоде ЕС необходимо сохранить сильную поддержку проекта через программу «Механизм соединения Европы» (CEF), расширить перечень допустимых расходов и обеспечить более гибкий переход между финансовыми периодами.

«Более гибкие механизмы обеспечения непрерывности финансирования между последовательными бюджетными периодами ЕС помогли бы избежать перерывов в реализации проекта, обеспечили бы большую определенность в процессах закупок и заключения контрактов и позволили бы сохранить уже набранные темпы строительства», — отметил Кивила.

Он также подчеркнул необходимость более тесной координации между Европейской комиссией, государствами-членами и исполнителями проекта, чтобы избежать дорогостоящих задержек.

По словам Кивилы, Rail Baltica становится не только транспортным, но и стратегическим проектом, поскольку одновременно способствует развитию экономики, повышению устойчивости транспортной системы и укреплению обороноспособности Европы.

В настоящее время переговоры о следующей многолетней финансовой программе ЕС продолжаются. Участники дискуссии обсудили, каким образом европейское финансирование в будущем сможет эффективнее поддерживать крупные трансграничные инфраструктурные проекты и ускорить развитие трансъевропейской транспортной сети TEN-T.