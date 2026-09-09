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Ринкевич посетит похороны короля Норвегии Харальда V 3 219

Политика
Дата публикации: 09.09.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду посетит похороны короля Норвегии Харальда V, сообщили в канцелярии президента.

Как сообщалось, король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Старейший монарх Европы находился в больнице с 17 августа из-за гемолитической анемии. Это заболевание вызывается необычно быстрым разрушением эритроцитов, что приводит к усталости и одышке.

Харальд, взошедший на норвежский престол в 1991 году, в последние годы сталкивался с различными проблемами со здоровьем, из-за которых ему пришлось ограничить свою официальную деятельность. Однако он отказался отрекаться от престола, заявив, что перед парламентом Норвегии дал пожизненную клятву.

За почти 58 лет брака Харальда и королевы Сони у них родились сын Хокон и дочь, принцесса Марта Луиза. У королевской четы шестеро внуков.

Новый король Норвегии Хокон VIII 1 сентября принес присягу в парламенте, пообещав соблюдать Конституцию Норвегии, согласно которой монархия играет главным образом символическую роль. Хокон VIII стал королем после смерти своего отца, 89-летнего короля Харальда V.

Похороны Харальда V состоятся в кафедральном соборе Осло. После этого он будет похоронен в мавзолее в крепости Акерсхус в Осло.

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#парламент #монархия #похороны #здоровье #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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