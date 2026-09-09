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«Российскому зерну - нет!» - Кулбергс созывает внеочередное заседание 1 195

Политика
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Премьер готов закрыть транзит российского зерна путем введения огромной ввозной пошлины.

Сегодня премьер Андрис Кулбергс в социальных сетях сообщил о намерении уже завтра решить вопрос по-существу.

"Российскому зерну — нет. Правительство единодушно и решительно настроено — будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить поток российского зерна через Латвию. ➖ ️ многократно увеличим тарифы/плату за железнодорожную инфраструктуру для российских перевозок зерна. Они должны быть достаточно высокими, чтобы существенно охладить желание провезти российское зерно через Латвию. (Наши действия ограничены необходимым согласованием с Еврокомиссией) действия тесно координируем Литвой, Эстонией и Украиной, чтобы это имело реальный эффект. ➖ ️ Сегодня я в диалоге с премьерами стран Балтии, чтобы добиться единой позиции. Уже завтра мы направляем этот вопрос в Кабинет министров. ➖ ️ в ближайшее время ждем экспертов Украины и Великобритании, чтобы совместно начать проверки грузов зерна. Украденное на Украине зерно через наши порты не пойдет.

Конкретные задачи для министерств: Министерству сообщения — подготовить соответствующее постановление правительства и оценить возможность снижения во время сбора урожая тарифов на внутренние грузоперевозки для латвийских крестьян. Министерству земледелия — обеспечить проверки зерна.

Министерству иностранных дел — добиться единой позиции стран Балтии по этому вопросу.

МВД — в случае обнаружения украинского зерна службы должны действовать незамедлительно — план действий.

Козловскису и Аугулису — обеспечить приоритетное принятие латвийскими портами латвийского зерна.

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#транзит #Украина #Латвия #зерно #экономика #Россия #тарифы #политика
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Эдуард Эльдаров
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