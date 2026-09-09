Сотрудники системы МВД Латвии, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления против государства, преступления по службе либо преступления с применением насилия, могут лишиться права на служебную пенсию. Ответственная комиссия Сейма концептуально поддержала соответствующие поправки, однако эксперты указали на возможные риски для их соответствия Конституции.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала подготовленные «Новым Единством» (JV) поправки к закону «О служебных пенсиях работников системы Министерства внутренних дел со специальными служебными званиями».

Предлагается лишать служебных пенсий работников системы МВД, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против государства, преступление на службе в государственном учреждении либо преступление, связанное с насилием.

Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции является соисполнителем по этому законопроекту. В первом чтении его предстоит рассмотреть Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. При этом депутаты считают, что содержание поправок ещё потребуется уточнить.

На заседании большинство представителей привлечённых учреждений выразили концептуальную поддержку инициативе. В то же время представитель Министерства внутренних дел обратила внимание, что новые ограничения следует распространять только на преступления, совершённые человеком в период, когда он являлся должностным лицом.

Руководитель отдела политики исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Кристине Кипена заявила, что поправки вызывают неоднозначную оценку. По её мнению, принятие законопроекта в нынешней редакции может создать риск несоответствия Конституции. Одновременное применение уголовного наказания и лишение человека права на пенсию может быть истолковано как двойное наказание за одно и то же деяние.

Представители Министерства благосостояния выразили опасения по поводу практического применения поправок. В частности, пока неясно, каким образом Государственное агентство социального страхования будет получать сведения о том, что получатель пенсии был осуждён и выплату следует прекратить.

Представитель Объединённого профсоюза полицейских Латвии выступила с резкой критикой инициативы, назвав законопроект юридически некачественным. Профсоюз призвал отправить документ на доработку.

Согласно поправкам, право на служебную пенсию не будет предоставляться сотруднику, уволенному со службы в связи с осуждением за тяжкое или особо тяжкое преступление против государства, преступление по службе в государственном учреждении либо преступление с применением насилия.

Ограничение будет действовать независимо от погашения или снятия судимости. Его также предлагается распространять на случаи, когда человека освободили от наказания либо уголовный процесс в отношении него прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Выплату уже назначенной служебной пенсии планируется прекращать, если получатель совершил такое преступление во время службы, но был осуждён уже после увольнения. Пенсию также прекратят выплачивать, если человек был освобождён от наказания или уголовное дело против него закрыли по нереабилитирующим основаниям.

Кроме того, лишать служебной пенсии предлагается бывших сотрудников, которые уже после увольнения совершили тяжкое или особо тяжкое преступление против государства либо тяжкое или особо тяжкое преступление с применением насилия и были за это наказаны.

Аналогичное правило будет действовать в отношении лиц, освобождённых от наказания, а также тех, уголовные процессы против которых были прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Авторы законопроекта указывают, что действующее регулирование не мешает сотруднику, подозреваемому или обвиняемому в умышленном преступлении, уволиться со службы по собственному желанию и оформить служебную пенсию. Более того, её выплата продолжается даже после признания человека виновным.

Представители «Нового Единства» отмечают, что аналогичные нормы уже включены в законы о служебных пенсиях военнослужащих, должностных лиц Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также сотрудников органов государственной безопасности.

По словам депутатов, законопроект призван связать право на служебную пенсию с лояльностью Латвии и безупречным прохождением службы. Ещё одна цель — унифицировать регулирование служебных пенсий для сотрудников различных силовых и государственных структур.

В «Новом Единстве» считают, что поправки будут способствовать укреплению репутации работников системы МВД и создадут дополнительный правовой механизм, удерживающий сотрудников со специальными служебными званиями от совершения преступлений.

Инициатива получила концептуальную поддержку, но её окончательная судьба пока не решена. Перед дальнейшим рассмотрением депутатам предстоит устранить юридические неясности, определить порядок обмена информацией между учреждениями и оценить, не будет ли прекращение пенсии расцениваться как повторное наказание.