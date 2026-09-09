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В Ригу прилетел глава офиса Зеленского – интегрировать боевой опыт Украины в НАТО 3 325

Политика
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото Минобороны ЛР

Фото Минобороны ЛР

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов находится с визитом в столице Латвии.

На странице Министерства обороны Латвии сообщили о приезде Буданова и его встрече с министром обороны Райвисом Мелнисом.

"Темы встречи включали обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, военную поддержку, партнерства в оборонно-промышленном комплексе", – отметили в Минобороны Латвии.

Буданов также примет участие в панельной дискуссии Рижской конференции на тему "Интеграция боевого опыта Украины в НАТО".

У Кирилла Буданова запланирована встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #визит #оборона #конференция #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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