Фото Минобороны ЛР
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов находится с визитом в столице Латвии.
На странице Министерства обороны Латвии сообщили о приезде Буданова и его встрече с министром обороны Райвисом Мелнисом.
"Темы встречи включали обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, военную поддержку, партнерства в оборонно-промышленном комплексе", – отметили в Минобороны Латвии.
Буданов также примет участие в панельной дискуссии Рижской конференции на тему "Интеграция боевого опыта Украины в НАТО".
У Кирилла Буданова запланирована встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis sveic Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovu, kurš ieradies vizītē Rīgā. Tikšanās dienaskārtībā ir diskusijas par drošības situāciju reģionā, militārais atbalsts un militārās industrijas partnerība.— Aizsardzības ministrija 🇱🇻 (@AizsardzibasMin) September 9, 2026
Aizsardzības ministrs un… pic.twitter.com/NzyoByUX6S
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