В Латвии отсутствует четкая политика привлечения иностранной рабочей силы, получение разрешений на работу занимает слишком много времени, а контроль за их использованием недостаточно эффективен. К таким выводам пришел Государственный контроль (ГК) по итогам ревизии.

По оценке ГК, государство до сих пор не определило, в каких отраслях и профессиях, в каком количестве и из каких стран необходимо привлекать работников. В результате миграционные потоки в основном формируются исходя из запросов отдельных работодателей, а не единой государственной стратегии.

При этом к 2040 году число жителей трудоспособного возраста в Латвии может сократиться примерно на 9,4%. В начале 2026 года на основании трудоустройства в стране находились 15 177 граждан третьих стран.

Несмотря на заявленную цель привлекать прежде всего высококвалифицированных специалистов, с начала 2024-го до середины 2025 года на такие профессии пришлось только 14% разрешений на работу. Еще 57% были выданы работникам средней квалификации и 29% — низкой. Около 40% всех разрешений получили водители грузовиков и тягачей.

Разрешения оформляют долго

Госконтроль установил, что процедура получения разрешения на работу остается продолжительной и плохо прогнозируемой. На сроки влияют загруженность латвийских представительств за рубежом, возможность записаться на подачу документов и скорость их обработки. Кроме того, работодателям и иностранцам приходится неоднократно предоставлять одни и те же документы различным учреждениям.

Введенное с 1 января 2025 года заключение Государственного агентства занятости увеличивает процесс примерно на две недели. При этом местными работниками удалось заполнить лишь 2,8% вакансий, для которых запрашивалось такое заключение. ГК предлагает упростить процедуру для профессий и отраслей, где существует дефицит кадров.

Проблемы существуют и с сезонными работниками. В Латвии сезонную рабочую визу можно получить максимум на шесть месяцев, хотя нормы ЕС допускают девять месяцев в течение года. Для сельского хозяйства и торфодобычи полугодового срока зачастую недостаточно. Нет и упрощенного порядка повторного найма уже проверенных работников.

Работодатели находят другие пути

Из-за сложности латвийской системы работодатели все чаще направляют в страну граждан третьих стран через другие государства ЕС. За год количество таких работников выросло на 92% — с 972 до 1863 человек.

По расчетам Госконтроля, из-за подобных краткосрочных командировок бюджет Латвии в 2025 году потенциально недополучил около пяти миллионов евро налогов на рабочую силу.

Аудиторы также обнаружили признаки возможного использования трудовых ВНЖ как более простого способа получить право на проживание. Из 60 проверенных дел в 12 случаях иностранцы приглашали на работу самих себя или родственников через принадлежащие им либо связанным лицам компании.

Были выявлены 160 предприятий, где гражданин третьей страны одновременно являлся владельцем и работником. В 50 компаниях единственный собственник был также единственным сотрудником.

Контроль после выдачи разрешения недостаточен

Государство не всегда проверяет, действительно ли иностранец после получения разрешения приступил к заявленной работе. В 18% проверенных случаев трудовые отношения после выдачи разрешения вообще не были зарегистрированы. В 61% случаев, когда работа уже прекратилась, разрешение не было аннулировано в течение месяца.

В то же время эффективным инструментом оказались собеседования в латвийских посольствах. В проверенной выборке полученная во время интервью информация стала причиной 48% отказов в рабочих визах и 44% отказов в трудовых ВНЖ.

Госконтроль направил министерствам внутренних дел, иностранных дел и экономики шесть рекомендаций. Их реализация должна к 2030 году сделать привлечение иностранной рабочей силы более соответствующим потребностям рынка, ускорить оформление разрешений и усилить контроль за их использованием.