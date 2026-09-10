Планов громадьё

Напомним, что это необычное правительство, поскольку оно было создано за 4 месяца до выборов. Однако, похоже, политики, создававшие правительство — а это было в конце мая, — так увлеклись данным процессом, что сочинили такую правительственную декларацию, как будто Кулбергс и Ко намерены работать не 4 месяца, а 4 года! Первым спохватился сам премьер, который решил сузить «программу-минимум» до трех задач для каждого министерства...

Но по мере приближения первых 100 дней работы и премьер, и другие правящие политики поняли: за отведенный этому правительству период времени — до 3 октября — можно успеть только... поговорить! Благо «язык подвешен» и у самого руководителя правительства, и у одного-другого министра... Тем более что правильно построенные речи могут «заменить» дела или, точнее, избиратели не успеют до выборов просто «заметить», что, кроме разговоров, у власти больше ничего «за душой» нет.

Эта тактика «подмены дел речами» до сих пор прекрасно работала, но... только исключительно для Кулбергса и представляемого им Объединенного списка. Их рейтинг уже два месяца растет как на дрожжах, при этом рейтинг остальных трех правящих партий «стабильно» падает! Стоит ли удивляться, что эти три коалиционные партии «подняли бунт на корабле», то есть начали «наезжать» и на Кулбергса, и друг на друга! Здесь уже не до работы — речь идет о выживании.

Скажем всё!

«Зеленые крестьяне» набросились на «Новое Единство», протестуя против так называемой реформы больничной сети. «Новое Единство» выразило недовольство нападками премьера на неправительственные организации. А Нацобъединение было вне себя от того, что премьер притормозил принятие убойного плана борьбы с мигрантами.

Премьер в долгу не остался и начал публично говорить все, что он думает о главе МВД Янисе Домбраве. Идеолог Нацобъединения узнал от Кулбергса о том, что он «капризный детсадовский ребенок». Вскоре, правда, Кулбергс извинился перед министром...

Между тем «Новое Единство» при поддержке «зеленых крестьян» разнесло в пух и прах «реформу» системы экзаменов у выпускников 9-х классов...

Все это очень интересно, но где все-таки хоть какие-то результаты?

Как могли не обещать...

Чтобы сохранить объективность, обратимся все к той же правительственной декларации. Читаешь ее положения — и сразу вспоминается ставшая крылатой фраза Репше: «Как мы могли не обещать?!».

«В соответствии с возможностью, предоставленной регламентом ЕС по обороне, мы перераспределим средства программы нынешнего периода планирования ЕС на инфраструктуру гражданской обороны», — записано в декларации.

Вся «сила» нашей гражданской обороны проявилась во время недавнего урагана, когда целые регионы остались не только без электричества, но и без мобильной связи и интернета — в результате чего не работали и многие заправки, банкоматы, магазины... Теперь премьер и Ко в срочном порядке принимает новые регламенты действий в случае природных катаклизмов.

«Полностью пересмотрим принципы выплат премий и денежных наград, интегрировав их в мотивирующую и направленную на результат систему оплаты труда», — гласит еще одна «смелая» статья декларации. И что же сделано? Ничего! Вместо этого Кулбергс потребовал от Госканцелярии провести анализ и выяснить, сколько чиновников работает на удаленке, почему и можно ли их вернуть в рабочие кабинеты. Можно подумать, что от того, что клерки будут протирать штаны и юбки не дома, а в офисе, что-то кардинально изменится и повысится эффективность их труда.

«Оценив возможности бюджета, мы приоритетно увеличим финансирование здравоохранения...

Подготовим систему детского здравоохранения для перехода на модель интегрированного ухода и отмены квот на услуги здравоохранения для детей.

Здоровье — это общий приоритет правительства. Оценив возможности бюджета, мы приоритетно увеличим финансирование здравоохранения, стремясь к 12% общих расходов правительства», — это все фрагменты из тех же обещаний правительства Кулбергса.

И пусть станет стыдно просящим!

На поверку медицина дополнительно получила... ничего! На днях глава Минздрава в присутствии советника министра финансов встречался с представителями отрасли здравоохранения — были и деятели отраслевых профсоюзов, и представители врачебных ассоциаций, и представители больниц.

На их просьбы и предупреждения о последствиях дефицита средств политики ответили в нынче модной «прямой» манере: денег нет и не предвидится! И вообще, вы чего там себе возомнили?! От кого хотите отобрать? От детей? От учителей?

В общем, старый подход латвийских политиков — так пристыдить просящих медиков, учителей, пенсионеров и прочих «голодранцев», чтобы они пожалели, что вообще с такими «непристойными просьбами» обращались!

«Создадим новые инициативы для увеличения доходов бюджета и будем способствовать экономическому развитию Латвии», — еще одна цитата правительственной «программы». Пока правительство (или, точнее, только сам Кулбергс) родило лишь одну инициативу — в Законе об иммиграции предусмотрена возможность выдачи ВНЖ тем иностранцам, которые сделают взнос в еще даже не созданный альтернативный фонд вложений. При этом Нацобъединение голосовало против.

А чтобы окончательно добить порты, всё то же Нацобъединение вышло на днях с законопроектом о полном прекращении транзита российского зерна через Латвию. На практике это будет означать, что эти грузы возьмут на себя Литва с Эстонией! Грамотно, не правда ли? Рискнем предположить, что в условиях предвыборной горячки этот законопроект будет принят.

А теперь под 25 процентов!

«Rail Baltica — для реализации проекта под непосредственным руководством премьера разработаем модель дальнейшего продвижения проекта.

Для стабилизации airBaltic, как важного для экономики Латвии предприятия, до августа 2026 года оценим подготовленный бизнес-план и примем решение о дальнейших сценариях действий».

Что касается Rail Baltica, то здесь ясности больше не стало. Точнее — и без участия премьера было понятно, что к 2030-му году проект не будет завершен.

Ну а если мы говорим про airBaltic, то бизнес-план действительно был разработан — вот только есть риск, что он так и останется на бумаге. Особенно в свете последней новости — решения авиакомпании выпустить новые облигации на сумму 275 миллионов под 25 процентов! При этом вернуть эти деньги, то бишь погасить облигации, предлагается уже к февралю следующего года. Отметим, что ни на правительстве, ни на акционерном собрании, ни на заседании правящей коалиции этот вопрос не обсуждался. Примечательно, что «зеленые крестьяне» уже потребовали от премьера, который успел выразить восторг по поводу такой сделки, объяснений.

Ну, какие тут могут быть объяснения? Авиакомпании просто нужно выиграть время и не загнуться до того момента, пока не будет найден стратегический инвестор. Вот только с каждым таким новым займом найти инвестора будет все сложнее, ведь ясно, что отдать в феврале уже порядка 343 миллионов, с учетом процентов, airBaltic не сможет. Впрочем, это уже будет все после выборов!

Сейчас же вся надежда Кулбергса и Ко на то, что избиратели не успеют до выборов разочароваться в партиях власти или хотя бы в премьерском Объединенном списке и проголосуют за артистов разговорного жанра — этот жанр они освоили на высшем уровне.