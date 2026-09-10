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«Чиновники должны получать законы из Сейма, а не наоборот». Кулбергс раскрыл «особенность» госуправления Латвии 0 82

Политика
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чиновник с папкой

Клерк держит в руках папку с документами

Премьер сообщил, "кто в доме хозяин".

Сегодня вечером во время дебатов в прямом эфире Латвийского ТВ премьер Андрис Кулбергс, говоря о ситуации в госуправлении, заметил: "В нормальной ситуации Сейм принимает законы и чиновники их исполняют. У нас же чиновники готовят и несут законы в Сейм - на утверждение".

В свою очередь, глава МИДа Байба Браже посетовала, что после скандала с поддержкой отрасли деревообработки чиновники вообще боятся ставить на документе свою подпись.

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#Сейм #Латвия #чиновники #законы #правительство #госуправление #политика
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Эдуард Эльдаров
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