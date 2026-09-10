Сегодня вечером во время дебатов в прямом эфире Латвийского ТВ премьер Андрис Кулбергс, говоря о ситуации в госуправлении, заметил: "В нормальной ситуации Сейм принимает законы и чиновники их исполняют. У нас же чиновники готовят и несут законы в Сейм - на утверждение".

В свою очередь, глава МИДа Байба Браже посетовала, что после скандала с поддержкой отрасли деревообработки чиновники вообще боятся ставить на документе свою подпись.