Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Лишь 10% тех, кто говорит на русском, готовы защищать Латвию...» 5 1391

Политика
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иварс Аболиньш

Иварс Аболиньш

Парламентский секретарь минкульта считает, что Фонд интеграции общества себя исчерпал.

Парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш в интервью Латвийскому ТВ прокомментировал судьбу Фонда интеграции общества.

"Фонд интеграции общества (SIF), в существующем облике должен быть ликвидирован. Лишь 10% тех, кто говорит на русском готовы защищать Латвию и только 18% вообще на стороне Украины. Остальные либо поддерживают Россию, либо не на одной стороне или не могут ответить. Таким образом, этот фонд больше не проводит никакой интеграции общества и себя исчерпал.

Необходимо прекратить и поддержку русского языка через SIF. Например, выделение денег выходящим на русском языке газетам.

Ведь именно таким образом мы выращиваем поколения, которые во время дебатов на Латвийском ТВ не могут ответить на вопрос - кому принадлежит Крым и какова вообще роль России в создании угрозы для Латвии", - заявил И. Аболиньш. Уже позднее в социальных сетях политик пояснил, что Фонд может быть ликвидирован с января 2027-го. Однако в реальности минкульт вышел с иной инициативой - не ликвидации, а реорганизации с постепенной передачей функций реализации тех или иных проектов (за главным образом европейские деньги) неправительственным организациям.

×
#русский язык #Крым #Латвия #интеграция #социальные сети #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
12
0
2
0
0
2

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото Минобороны ЛР
Изображение к статье: rail baltica
Изображение к статье: курьер
Изображение к статье: весы на рынке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полезная еда
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Два секрета ухода за геранью
Дом и сад
Изображение к статье: Телебашня
Бизнес
Изображение к статье: здание Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Как сварить малиновое варенье: идеальный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полезная еда
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Два секрета ухода за геранью
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео