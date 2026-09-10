Парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш в интервью Латвийскому ТВ прокомментировал судьбу Фонда интеграции общества.

"Фонд интеграции общества (SIF), в существующем облике должен быть ликвидирован. Лишь 10% тех, кто говорит на русском готовы защищать Латвию и только 18% вообще на стороне Украины. Остальные либо поддерживают Россию, либо не на одной стороне или не могут ответить. Таким образом, этот фонд больше не проводит никакой интеграции общества и себя исчерпал.

Необходимо прекратить и поддержку русского языка через SIF. Например, выделение денег выходящим на русском языке газетам.

Ведь именно таким образом мы выращиваем поколения, которые во время дебатов на Латвийском ТВ не могут ответить на вопрос - кому принадлежит Крым и какова вообще роль России в создании угрозы для Латвии", - заявил И. Аболиньш. Уже позднее в социальных сетях политик пояснил, что Фонд может быть ликвидирован с января 2027-го. Однако в реальности минкульт вышел с иной инициативой - не ликвидации, а реорганизации с постепенной передачей функций реализации тех или иных проектов (за главным образом европейские деньги) неправительственным организациям.