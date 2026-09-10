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Президент Латвии пообещал Буданову поддерживать Украину 1 303

Политика
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич (слева) и Кирилл Буданов.
ФОТО: president.lv

Сегодня, 10 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.

В ходе встречи обсуждались ситуация в сфере безопасности в Украине и регионе в целом, поддержка Украины со стороны Латвии, а также сотрудничество Латвии и Украины в области обороны.

«Латвия продолжит оказывать Украине решительную поддержку как на политическом, так и на практическом уровне», — пообещал Э. Ринкевич.

Президент Латвии также выразил однозначную поддержку интеграции Украины в Европейский союз. В ходе встречи Э. Ринкевич и К. Буданов обсудили также актуальный процесс достижения долгосрочного мира в Украине.

Как сообщал bb.lv, днем ранее Буданова пообщался с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом.

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#Украина #Латвия #безопасность #интеграция #поддержка #оборона #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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