Сегодня, 10 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.

В ходе встречи обсуждались ситуация в сфере безопасности в Украине и регионе в целом, поддержка Украины со стороны Латвии, а также сотрудничество Латвии и Украины в области обороны.

«Латвия продолжит оказывать Украине решительную поддержку как на политическом, так и на практическом уровне», — пообещал Э. Ринкевич.

Президент Латвии также выразил однозначную поддержку интеграции Украины в Европейский союз. В ходе встречи Э. Ринкевич и К. Буданов обсудили также актуальный процесс достижения долгосрочного мира в Украине.

Как сообщал bb.lv, днем ранее Буданова пообщался с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом.