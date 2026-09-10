Сегодня около 15.00 стало известно, что в 16.00 на закрытое заседание в специальном "бункере" (специальный зал для секретных заседаний) соберется правительство, чтобы заслушать доклад министра сообщений о ситуации в airBaltic. Насколько можно понять, никаких решений принято не было. По слухам, премьер предложил дождаться завтрашнего заседания держателей облигаций-кредиторов airBaltic, на котором будет обсуждаться предложение правления авиакомпании выпустить новые облигации на сумму в 257 миллионов евро под 25 процентов с возвратом в феврале следующего года. Вероятно, правительство уже на следующей неделе может выйти с инициативой о том, что государство тоже будет участвовать в этой программе кредитования (через покупку облигаций) в размере разрешенных Сеймом до 30 миллионов евро.

Правда, нельзя исключить, что решение этого вопроса Кулбергс и Ко попытаются затянуть до первой рабочей недели после выборов, то бишь до 5-го октября.