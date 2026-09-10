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Тайное заседание правительства: а зачем собирались? 0 61

Политика
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства

Заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

Премьер и министры в обстановке строгой секретности заслушали информацию о реальной ситуации в airBaltic.

Сегодня около 15.00 стало известно, что в 16.00 на закрытое заседание в специальном "бункере" (специальный зал для секретных заседаний) соберется правительство, чтобы заслушать доклад министра сообщений о ситуации в airBaltic. Насколько можно понять, никаких решений принято не было. По слухам, премьер предложил дождаться завтрашнего заседания держателей облигаций-кредиторов airBaltic, на котором будет обсуждаться предложение правления авиакомпании выпустить новые облигации на сумму в 257 миллионов евро под 25 процентов с возвратом в феврале следующего года. Вероятно, правительство уже на следующей неделе может выйти с инициативой о том, что государство тоже будет участвовать в этой программе кредитования (через покупку облигаций) в размере разрешенных Сеймом до 30 миллионов евро.

Правда, нельзя исключить, что решение этого вопроса Кулбергс и Ко попытаются затянуть до первой рабочей недели после выборов, то бишь до 5-го октября.

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#премьер #министры #информация #правительство #airbaltic
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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