Решение о тарифе в размере 300 процентов планируется принять на ближайшем заседании правительства.

Премьер Андрис Кулбергс только что в социальных сетях сообщил о том, что решение о введении 300-процентного налога (пошлины) на транспортировку российского и белорусского зерна будет принято на ближайшем заседании Кабинета Министров во вторник, 15-го сентября. Вопрос ограничения транзита российского зерна координируется с премьерами Литвы и Эстонии.

Также Кулбергс отреагировал на инициативу "прогрессивных" о запрете транзита российского зерна через Латвию.

Глава правительства пока не отреагировал на предупреждения о том, что прекращение этого вида транзита приведет к резкому падению оборота в Лиепайском порту и к стивидорам могут быть предъявлены иски на огромную сумму.

"Я рад, что в Сейме есть широкая поддержка экономического ограничения России. Я воспринимаю это как четкий мандат Сейма правительству продолжать уже начатую работу.

И мы продолжим.

Решительно. Не громкими лозунгами, а реальными действиями.

Мы не будем искать оговорки, почему нельзя что-то сделать. Не будем прятаться за бесконечными согласованиями и ожиданием, когда за нас что-то решат другие. У Латвии самой есть инструменты, и их надо использовать.

Наша цель ясна — максимально ограничить транзит российского зерна и не допустить, чтобы латвийская инфраструктура помогала зарабатывать экономике страны-агрессора и финансировала войну против Украины.

Конечно, нельзя не заметить и приближение выборов. Внезапно самые громкие борцы с транзитом российского зерна и искатели «кровавого зерна» нашлись и среди тех, кто предыдущие три года, находясь у власти, мог действовать самостоятельно.

Тогда – оговорки, проволочки и аргументы, почему нельзя.

Сейчас – громкие призывы к правительству делать. Мы в правительстве уже действуем с августа. Во вторник вносится в Кабмин подготовленная поправка к законопроекту.

Только одно отличие – мы не будем говорить, а будем делать", - написал глава правительства.