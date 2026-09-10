Российская армия не стала слабее и сегодня совершенно иная, чем четыре с половиной года назад, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на открытии Рижской конференции.

Он отметил, что российские вооруженные силы нельзя недооценивать лишь потому, что война влечет за собой экономические издержки для страны, а российское общество всё больше начинает осознавать, что это означает.

«Не будем заблуждаться, думая, что это означает ослабление российских вооруженных сил. Всё как раз наоборот. Мы должны понимать, что российские вооруженные силы на самом деле хорошо развиты», — заявил Ринкевич.

По сравнению с прошлым годом президент Латвии видит ряд позитивных изменений. В частности, Украина смогла выдержать давление, наносить ответные удары и заставить российское общество также ощутить часть издержек, связанных с войной.

Ринкевич подчеркнул, что в сфере военных технологий идет непрерывное соревнование: развиваются беспилотные системы ведения войны, противодроновая оборона, баллистические ракеты и системы их перехвата. По его мнению, хотя Украина добилась в этой области значительного прогресса, аналогичное технологическое развитие происходит и в России.

Президент Латвии убежден, что у украинского общества и политического руководства есть воля продолжать борьбу, однако Украина по-прежнему нуждается во всесторонней политической, моральной и практической поддержке. Он пояснил, что речь идет как о военной технике, перехватчиках баллистических ракет и соответствующих системах, так и о средствах противодроновой обороны.

Ринкевич отметил, что Украине необходима и финансовая поддержка, чтобы она могла продолжать борьбу, а государство — функционировать.

Президент Латвии вновь предложил усиливать политическое и экономическое давление на Россию и договориться о более жестких санкциях. Он признал, что нынешний санкционный режим сложен, поскольку содержит множество исключений и нюансов, поэтому необходим единый европейский подход.

Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии по вопросу замороженных российских активов не поменялась: их необходимо использовать для поддержки Украины. Он признал, что добиться согласия по этому вопросу всех 27 государств — членов ЕС непросто. Президент Латвии подчеркнул, что государства ЕС должны совместно нести как ответственность, так и расходы. По его мнению, не может быть так, чтобы одна страна принимала на себя всё давление со стороны России, а другие государства ЕС «оставались в стороне и желали удачи» странам, которые могут столкнуться с российским давлением.

Говоря о региональной безопасности, президент Латвии подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается концентрации российских обычных вооруженных сил вблизи границ стран Балтии или других государств НАТО. Однако ситуация в сфере безопасности в этом году значительно отличается от той, что была в 2021 году, поскольку изменились технологии.

Он призвал НАТО и ЕС искать новые способы реагирования на диверсии, кибератаки, шпионаж и другие провокации, которые не достигают уровня обычного военного нападения. Президент Латвии также затронул вопрос расходов на безопасность. Ринкевич подчеркнул, что выделение 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону может оказаться недостаточно.