Рабочая группа Министерства финансов, проверяющая государственные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий, помогла избежать расходов бюджета на 21,2 млн евро. В ряде случаев ведомства сами отказались от закупок или перенесли их после дополнительных вопросов со стороны экспертов.

Министерство финансов сообщило, что благодаря проверке государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) удалось предотвратить расходы бюджета на 21,2 млн евро.

Рабочая группа, созданная в рамках объявленного премьер-министром моратория на часть IT-закупок, к 4 сентября получила 46 заявок на получение исключений. Общая стоимость предложенных проектов составляла 180,7 млн евро.

После рассмотрения документов рабочая группа рекомендовала министру финансов одобрить 14 заявок общей стоимостью 27,2 млн евро.

При этом ни одна заявка не получила официального отказа. Однако после получения дополнительных вопросов и запросов от экспертов некоторые учреждения сами решили отозвать, отложить или приостановить свои проекты.

Именно за счет таких решений, по оценке Минфина, государству удалось избежать дополнительных расходов более чем на 21 млн евро.

Проверка продолжается и после продления моратория. Сейчас рабочая группа рассматривает заявки на исключения для проектов, связанных с обеспечением критически важных функций государства, кибербезопасностью, а также инициативами, финансируемыми из фондов Европейского союза и имеющими особое значение для государства.

Кроме того, эксперты отдельно проанализировали 10 случаев, выявленных при мониторинге Электронной системы закупок Государственного агентства цифрового развития. По итогам проверки были подготовлены рекомендации по дальнейшим действиям, включая предложение отказаться от использования одной из закупочных корзин.

В Министерстве финансов подчеркивают, что цель проверки — не остановить цифровизацию государственного сектора, а убедиться, что каждый евро, вложенный в развитие государственных IT-систем, используется эффективно и приносит измеримую пользу.