На данный момент правительство полностью реализовало 16 из 61 приоритетной задачи министров. Несмотря на это, премьер-министр Андрис Кулбергс рассчитывает, что к началу октября будет выполнена большая часть намеченных работ.

Об этом глава правительства заявил журналистам после пятничного рабочего совещания Кабинета министров, посвящённого выполнению приоритетных задач.

Кулбергс признал, что результаты заседания порадовали его больше, чем он ожидал. По его словам, после предыдущего совещания, состоявшегося в первой половине августа, работа заметно продвинулась.

Избирательную систему передали ЦИК

Одним из четырёх основных приоритетов правительства Кулбергс назвал приведение в порядок избирательной системы. Он напомнил, что над этим работали многие учреждения и предприятия, в том числе Latvijas valsts meži, Латвийский государственный центр радио и телевидения, Latvijas mobilais telefons, Tet и Министерство умного управления и регионального развития.

На пятничном заседании министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс сообщил, что на этой неделе были проведены необходимые стресс-тесты. Системы проверили в том числе с применением максимальных мер кибербезопасности.

«Разумеется, окончательный результат мы увидим после успешного проведения выборов, но сейчас ключи от этой системы уже переданы Центральной избирательной комиссии», — заявил Кулбергс.

Единая запись к врачам пока не заработала

Задерживается выполнение одной из важных задач Министерства здравоохранения — создание единой системы записи к врачам. Она должна позволить жителям видеть доступных специалистов и очереди к ним по всей Латвии.

По словам премьер-министра, система уже создана, но ещё не внедрена. На фоне произошедших в последнее время кибератак продолжается проверка её защищённости.

«Система будет передана после того, как мы завершим тесты кибербезопасности. Думаю, она позволит сократить очереди на 15–20%», — прогнозирует Кулбергс.

Правительство обещает раскрыть данные о госзакупках

Среди важных направлений премьер также выделил контроль за государственными закупками. Новая система должна обеспечить раскрытие всей информации обо всех закупках государства.

Этот вопрос планируется включить в повестку заседания правительства на следующей неделе.

«Там будет серьёзная экономия бюджетных средств, не будет такого расточительства», — утверждает Кулбергс.

По его словам, экономический эффект уже заметен благодаря мораторию в сфере информационных и коммуникационных технологий.

В вопросе airBaltic обещают важный поворот

Премьер признал, что решение вопроса о дальнейшем развитии авиакомпании airBaltic задерживается. Однако он надеется, что уже на следующей неделе произойдёт существенный поворот.

По мнению Кулбергса, события вокруг авиакомпании пока не свидетельствуют о том, что правительство неспособно решить эту проблему.

Большинство приоритетных задач предполагалось выполнить до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм. Поэтому следующее совещание министров по выполнению приоритетов назначено на 1 октября.

К этому времени премьер рассчитывает увидеть реализованной большую часть программы.

«Я надеюсь, что мы не окажемся типичными студентами, которые всё оставляют на последнюю ночь, а затем пытаются выучить материал перед самым экзаменом», — сказал Кулбергс. Он добавил, что призвал министров не откладывать всю работу до последнего момента.

Не все задержки зависят от министров

Глава правительства признал, что сроки выполнения части задач были продлены по объективным причинам. Однако это, по его словам, не означает, что работы не будут завершены.

Многие задачи практически выполнены, но для некоторых требуются согласования на европейском уровне. Пока они не получены, Кулбергс не хочет «ставить галочку», утверждая, что работа полностью завершена.

Кроме того, сроки выполнения нескольких задач изначально были установлены уже после 3 октября.

«Возможно, наше правительство продолжит работать и после выборов — до тех пор, пока не будет сформировано следующее», — отметил премьер.

Министерства неохотно предоставляют данные о бюджете

Отвечая на вопрос о наиболее серьёзно задерживающейся задаче, Кулбергс назвал подготовку вопросов, связанных с государственным бюджетом.

По его словам, некоторые министерства сопротивляются предоставлению необходимых данных.

«Но в любом случае бюджет будет принимать следующее правительство», — подчеркнул премьер.

Задача нынешнего Кабинета министров — подготовить дорожную карту, то есть несколько возможных сценариев дальнейшей работы над бюджетом.

В целом Кулбергс оценивает деятельность возглавляемого им правительства выше среднего уровня.

Ранее сообщалось, что к первой половине августа из 61 приоритетной задачи были полностью выполнены только семь. Таким образом, за месяц правительство завершило ещё девять.

Нынешний Кабинет министров обещал сосредоточиться на задачах, которые можно выполнить в период работы 14-го Сейма. Партнёры согласовали конкретный перечень приоритетных направлений.

К ним относятся безопасность государства, обеспечение безопасного проведения выборов, борьба с коррупцией и картелями, стабильность бюджета и эффективное управление, а также развитие экономики Латвии и повышение её конкурентоспособности. Особое внимание также планировалось уделить здравоохранению, социальной сфере, демографии и другим актуальным вопросам.

Ранее Кулбергс обещал оценивать работу министров не реже одного раза в месяц.