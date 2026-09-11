На минувшей неделе сеймовская оппозиция, напомним, безуспешно пыталась отправить в отставку министра сообщений Рихарда Козловскиса. А вчера оппозиция уже добивалась увольнения министра здравоохранения Хосама Абу Мери и главы Минобразования Илзе Индриксоне. Дебаты растянулись на несколько часов…

До выборов парламентарии успеют провести еще три пленарных заседания — так что, возможно, оппозиция потребует отставки еще нескольких министров. Особенно учитывая, что почти к каждому министру есть обоснованные претензии.

«Медобслуживание в стране — это катастрофа!»

Но вернемся к вчерашнему пленарному заседанию. «Медобслуживание в стране находится в катастрофическом состоянии!» — заявила представитель оппозиции.

«Государственное финансирование здравоохранения в Латвии — одно из самых низких в Евросоюзе. Очереди к специалистам и на обследования зачастую достигают нескольких месяцев и даже лет. Нехватка врачей и медсестер острая. Число медсестер на тысячу жителей почти в два раза меньше, чем в среднем в странах OECD, а в регионах ситуация особенно критическая.

Региональным и локальным больницам в 2026 году было сокращено финансирование, в отдельных случаях даже на 8–20 процентов. Под угрозой работа круглосуточных операционных блоков, акушерских и травматологических отделений. Больницы перегружены. Бригады скорой помощи иногда часами ждут приема пациентов. Эта ситуация не случайна — это системный провал, политическую ответственность за который несет министр здравоохранения.

В Латвии система здравоохранения оказалась в ситуации, при которой человеку уже нельзя гарантировать то, что было бы само собой разумеющимся в цивилизованной европейской стране, — своевременную, доступную и качественную медицинскую помощь. И сегодня мы уже не говорим только об одном пациенте, которого с инсультом везли из Лиепаи в Елгаву. Мы говорим не только об одном ребенке, который должен был ждать приема у детского офтальмолога 30 месяцев. Мы говорим не только о человеке после инфаркта или инсульта, которому приходится годами ждать оплаченной государством реабилитации. И мы говорим не только о сокращении финансирования Рижского роддома на 750 тысяч евро. Мы говорим об одной общей проблеме. И за эту систему несет политическую ответственность министр здравоохранения!» — обрисовали депутаты претензии к главе Минздрава Хосаму Абу Мери («Новое Единство»).

«Всё не так уж плохо!»

На заседании — правда, ненадолго — появился и «сам виновник торжества» Хосам Абу Мери. Воспользовавшись случаем, он дал ответ недовольным.

«У нас не так всё плохо. У нас два миллиарда в бюджете на здравоохранение, и эти деньги были потрачены на лечение жителей Латвии. У нас столько пациентов, которых оперируют каждый день, спасают каждый день, которые получают необходимое лечение. У нас столько людей, которые благодаря системе здравоохранения до сих пор живут — счастливее и здоровее. И поэтому сказать, что всё плохо, нельзя. Я с этим не согласен, потому что я тоже работаю в системе…» — заявил глава Минздрава, при этом признав, что системе здравоохранения не хватает порядка 700 миллионов евро, чтобы сравняться по объему финансирования с остальными странами Балтии.

В своем ответе министр так и не сказал, получит ли здравоохранение эти недостающие средства в следующем году.

Впрочем, и сами депутаты понимают: ключевые решения по бюджету уже будут принимать следующее правительство и следующий Сейм. Сейчас же остается только констатировать факт.

Так или иначе, было понятно, что правящие не будут давать карт-бланш оппозиции и поддерживать отставку министра. Поэтому всё происходившее вчера в Сейме следует воспринимать как предвыборную игру.

Быть или не быть?

Предвыборные игры — это касается и попытки партии «Прогрессивные» снять с поста министра образования Илзе Индриксоне за то, что руководимое ею ведомство затеяло реформу экзаменации учащихся 9-х классов прямо в начале учебного года!

«Я, готовясь к этому выступлению, вчера тоже смотрел телепередачу „Что происходит в Латвии?“. Меня шокировало то, что коалиция, министры правительства не понимают, что они приняли на заседании правительства на этой неделе.

Так экзамен по естествознанию будет или не будет? Господин Юревиц процитировал премьера, который сказал, что будет в следующем учебном году. Госпожа Индриксоне предположила: нет, будет уже в этом учебном году.

Мы четко понимаем, что на родительских встречах в классах и в речах учителей говорится о следующем учебном годе. Но министр Индриксоне этого не знает. Она считает, что следующий год — 2027 год. Солнце вращается, Луна вращается, разные эти... месячные смены. Ну и тогда в мае будут простые экзамены», — сокрушался депутат Сейма, который в прошлом правительстве сам был министром.

И действительно: будет ли новый централизованный экзамен по естествознанию уже в этом учебном году, то бишь в мае 2027-го? Судя по решению правительства — да! Но такая реформа без переходного периода правящих депутатов в итоге не смутила, и, разумеется, они отклонили и требование об отставке Илзе Индриксоне (Национальное объединение).