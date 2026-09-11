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Срочная служба... на границе. Домбрава обсудил 1 623

Политика
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пограничный столб

Пограничный столб

Глава МВД хочет ускорить решение вопроса.

"Мы приступили к официальному дальнейшему продвижению вопроса о введении Государственной службы обороны в Государственной пограничной службе", - сообщил в социальных сетях глава МВД Янис Домбрава после соответствующего обсуждения в министерстве.

Напомним, что сейчас службу по призыву можно пройти или в Национальных вооруженных силах или в Земессардзе, то есть в структурах минобороны.

"Введение службы в Государственной пограничной охране стало бы существенным изменением в развитии погранохраны, которое позволило бы усилить погранохрану и одновременно дать молодым людям возможность проходить службу государственной обороны, практически подключившись к охране латвийской границы.

Рассчитываем, что этот вопрос как можно скорее поступит в Кабинет министров на рассмотрение", - сообщил глава МВД.

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#кабинет министров #граница #Латвия #МВД #оборона #призыв #национальная безопасность
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Эдуард Эльдаров
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