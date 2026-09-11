Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В армии Латвии появился новый генерал. Еще одного генерала повысили в звании 3 703

Политика
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: погоны
ФОТО: president.lv

Сегодня в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич присвоил звание генерал-майора начальнику Балтийского оборонного колледжа полковнику Эгилсу Лещинскису, а звание бригадного генерала — заместителю начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил бригадному генералу Гунарсу Каулиньшу.

Кто это такие

Эгилс Лещинскис родился 18 июля 1967 года. В 1991 году он вступил в Земессардзе, а с 1992 года служит в Национальных вооруженных силах. По гражданской специальности он радиоинженер — учился в Рижском политехническом университете.

В 2004 году воевал в Ираке, где работал в сфере разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. В 2015–2018 годах был военным представителем Латвии при Верховном командовании объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

В 2011–2015 годах Лещинскис возглавлял Учебное командование и одновременно был ректором Национальной академии обороны Латвии. В 2019–2023 годах командовал Земессардзе. Затем стал заместителем начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам и начальником сухопутного компонента.

С 17 июня 2026 года Лещинскис возглавляет Балтийский оборонный колледж в Тарту. С этим учебным заведением он связан давно: сам учился там, позднее преподавал в колледже в 2006–2008 годах, а теперь стал его комендантом (начальником).

Гунарс Каулиньш военную карьеру начал в 1992 году. Военное образование получил в Национальной академии обороны Латвии и Балтийском оборонном колледже.

Каулиньш служил в штабе Земессардзе, 22-м пехотном батальоне Земессардзе, Объединенном штабе НВС и механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил. В частности, командовал батальоном боевой поддержки Механизированной пехотной бригады, а с июня 2021 года — 2-й Видземской бригадой Земессардзе.

Каулиньш участвовал в операции НАТО в Афганистане, работал национальным военным представителем Латвии в штабе НАТО и был военным атташе в странах Северной Европы.

С 1 августа 2026 года Каулиньш занял должность заместителя начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам и начальника сухопутного компонента. На этой должности он сменил именно Эгилса Лещинскиса, который ушел руководить Балтийским оборонным колледжем.

Напутствие от президента

«Я абсолютно уверен, что ваши знания и опыт при исполнении служебных обязанностей будут способствовать укреплению наших Национальных вооруженных сил и их развитию. Желаю вам не останавливаться в своем развитии, постоянно учиться — как у наших союзников, так и на собственном опыте, на опыте Украины, а также не бояться делиться своими знаниями с коллегами, подчиненными и сослуживцами. Военное дело не стоит на месте — появляются новые технологии, новые вызовы, и мы должны быть способны на них реагировать», — заявил президент Латвии в своем выступлении.

55520727622_100a30becc_3k.jpg

Фото на память: главнокомандующий (в центре), министр обороны (в черном штатском костюме), генералы, адмирал и офицеры армии ЛР.

×
#НАТО #президент #Латвия #оборона #армия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чиновник с папкой
Изображение к статье: Заседание правительства
Изображение к статье: Иварс Аболиньш
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Шоколад
Еда и рецепты
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Сидераты
Дом и сад
Изображение к статье: Китайская блогерша Чэнь Цзыи
Lifenews
Изображение к статье: Воровство в магазине
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Виноград
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шоколад
Еда и рецепты
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Сидераты
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео