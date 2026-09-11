Кто это такие

Эгилс Лещинскис родился 18 июля 1967 года. В 1991 году он вступил в Земессардзе, а с 1992 года служит в Национальных вооруженных силах. По гражданской специальности он радиоинженер — учился в Рижском политехническом университете.

В 2004 году воевал в Ираке, где работал в сфере разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. В 2015–2018 годах был военным представителем Латвии при Верховном командовании объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

В 2011–2015 годах Лещинскис возглавлял Учебное командование и одновременно был ректором Национальной академии обороны Латвии. В 2019–2023 годах командовал Земессардзе. Затем стал заместителем начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам и начальником сухопутного компонента.

С 17 июня 2026 года Лещинскис возглавляет Балтийский оборонный колледж в Тарту. С этим учебным заведением он связан давно: сам учился там, позднее преподавал в колледже в 2006–2008 годах, а теперь стал его комендантом (начальником).

Гунарс Каулиньш военную карьеру начал в 1992 году. Военное образование получил в Национальной академии обороны Латвии и Балтийском оборонном колледже.

Каулиньш служил в штабе Земессардзе, 22-м пехотном батальоне Земессардзе, Объединенном штабе НВС и механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил. В частности, командовал батальоном боевой поддержки Механизированной пехотной бригады, а с июня 2021 года — 2-й Видземской бригадой Земессардзе.

Каулиньш участвовал в операции НАТО в Афганистане, работал национальным военным представителем Латвии в штабе НАТО и был военным атташе в странах Северной Европы.

С 1 августа 2026 года Каулиньш занял должность заместителя начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам и начальника сухопутного компонента. На этой должности он сменил именно Эгилса Лещинскиса, который ушел руководить Балтийским оборонным колледжем.

Напутствие от президента

«Я абсолютно уверен, что ваши знания и опыт при исполнении служебных обязанностей будут способствовать укреплению наших Национальных вооруженных сил и их развитию. Желаю вам не останавливаться в своем развитии, постоянно учиться — как у наших союзников, так и на собственном опыте, на опыте Украины, а также не бояться делиться своими знаниями с коллегами, подчиненными и сослуживцами. Военное дело не стоит на месте — появляются новые технологии, новые вызовы, и мы должны быть способны на них реагировать», — заявил президент Латвии в своем выступлении.

Фото на память: главнокомандующий (в центре), министр обороны (в черном штатском костюме), генералы, адмирал и офицеры армии ЛР.