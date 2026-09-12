Спору нет: за последние годы пенсии в нашей стране выросли — в среднем. Но, во-первых, средняя пенсия — это как средняя температура по больнице: кто-то получает тысячи евро в месяц, а у кого-то пенсии не хватает даже на оплату коммунальных. Причем последних в разы больше, чем условно богатых пенсионеров.

А во-вторых, инфляция «съедает» рост пенсий, в том числе и после индексации.

Средняя пенсия «по больнице»

Но обратимся к статистике. Пенсии по старости в Латвии получают 439 597 человек.

Общая средняя пенсия в Латвии составляет без доплаты за стаж 640 евро, с доплатой — 679,21 евро.

Пенсию по старости в пределах до 200 евро получают 11 947 пенсионеров, пенсию свыше 200 и до 300 евро получают 33 597 сениоров, пенсию в размере от 301 до 400 евро — 29 247 пожилых людей, пенсию от 401 до 500 евро — 60 016, а свыше 500 евро — 304 790. Из этих 304 790 пенсионеров пенсию от 1001 до 1500 евро получают 44 835 человек, а свыше 1500 евро — 16 694 человека.

Даешь «базовую»!

Незадолго до выборов правящие политики пришли к неожиданному выводу — оказывается, пенсии по старости не отвечают реальной стоимости жизни. Поэтому возникла идея ввести так называемые «базовые» пенсии. Еще предыдущее правительство поручило минблагу представить соответствующий доклад к 28 мая сего года. Однако доклад правительство рассмотрит лишь сейчас, то есть с опозданием на три месяца. Впрочем, лучше позже, чем никогда.

«Обеспечивая финансовую устойчивость пенсионной системы, не всегда обеспечивается и ее социальная устойчивость (размер пенсии), которая сейчас является главным вызовом пенсионной системы Латвии. Размеры пенсий и их замещение (адекватность) как сейчас, так и при прогнозе в долгосрочной перспективе отстают от среднего показателя Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран Европейского союза (ЕС). На проблему низкого замещения пенсий в будущем и его возможные последствия неоднократно указывают в своих докладах и Еврокомиссия (ЕК), и ОЭСР», — говорится в докладе минблага, который будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Иными словами, власти признают очевидное — пенсии значительно отстают от реальной стоимости жизни, а размер пенсий десятков тысяч пенсионеров сильно не дотягивает даже до прожиточного минимума.

Бедные европейцы

«Общий уровень замещения пенсии по старости в Латвии за период с 2014 года колебался около 45%, что является одним из самых низких показателей в ЕС. Хотя теоретически рассчитанный уровень замещения пенсии по старости (1-й + 2-й пенсионные уровни) у лица с трудовым стажем 40 лет при выходе на пенсию в установленном в стране пенсионном возрасте в 2022 году в Латвии был выше — 46,5% брутто (60,2% нетто), однако в долгосрочной перспективе он имеет тенденцию к снижению, достигнув в 2062 году всего 34,1% брутто (46,5% нетто).

Пропорция работающих в общем числе жителей Латвии продолжает сокращаться (из-за низкой рождаемости и эмиграции), люди стареют, растет количество проводимых на пенсии лет жизни — эти демографические вызовы приводят к тому, что все меньшему числу работающих придется содержать все большее количество пенсионеров. Это, в свою очередь, скажется на размере пенсии, которая уменьшится.

Несмотря на то что 2-й и 3-й пенсионные уровни устраняют влияние демографических показателей, оба эти пенсионных уровня подвержены финансовым рискам. Поэтому уже сейчас необходимо принять решение о дополнительной поддержке жителей пенсионного возраста, которая не зависит от демографических показателей или циклов экономического развития страны, но в то же время мотивирует человека оставаться активным на рынке труда.

Одновременно нельзя забывать и о том, чтобы пенсионная система оставалась справедливой и не пропадала мотивация полноценно участвовать в системе социального страхования. При выборе наиболее подходящего решения необходимо учитывать, чтобы была обеспечена как финансовая, так и социальная устойчивость пенсионной системы», — констатируют эксперты минблага.

Отметим, что, с одной стороны, удельный вес пенсионеров из-за роста продолжительности жизни, снижения рождаемости и эмиграции повышается, а с другой стороны — размер пенсии растет крайне медленно, что снижает мотивацию людей допенсионного возраста активно работать и платить налоги.

Так или иначе, но нынешняя пенсионная система, при всей своей прогрессивности, не является, мягко говоря, справедливой.

От 85 и старше

Итак, что же предлагает минблаг? Вводить «базовую» пенсию постепенно — в зависимости от возраста сениора. И начать с пенсионеров в возрасте от 85 лет, поскольку у них самая маленькая пенсия: средняя пенсия без доплаты за стаж составляет 503 евро, с доплатой — 586 евро.

«При увеличении имеющейся доплаты к пенсии по старости за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, и одновременном установлении доплаты также за стаж с 1996 года доплата была бы приравнена к «базовой» пенсии по старости, которая обеспечивала бы увеличение доходов всех получателей пенсий по старости.

Чтобы не создавать чрезмерную финансовую нагрузку на основной государственный бюджет, увеличение размера доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года и введение новой доплаты за стаж с 1 января 1996 года следует начать постепенно. При этом следует оценить необходимость установления такой надбавки для получателей высоких доходов.

Самые низкие пенсии в феврале 2026 года у лиц в возрасте 85 лет и старше. Чтобы устранить бедность среди этих людей и оказать большую поддержку в пожилом возрасте, введение «базовой» пенсии следовало бы начать именно с этого старшего поколения», — объясняют авторы концепции введения базовых пенсий.

Начиная с 1 января 2027 года минблаг предлагает выплачивать пенсионерам в возрасте от 85 лет доплату за стаж до 1996 года с учетом индексации (3,25 евро за каждый год стажа до 1996 года включительно). А также за 1997 год и за все последующие годы, если пенсионер продолжал и дальше работать, — по 2,34 евро. На это в следующем году потребуется дополнительно из бюджета 13,4 миллиона евро.

Дожить до 2036-го…

И затем с каждым годом расширять категорию пенсионеров, которые будут получать такую доплату за стаж.

Каждые три года базовая пенсия будет распространяться на следующую возрастную категорию пенсионеров. А именно: в 2030-м — на сениоров в возрасте 80 плюс, в 2033-м — 75 плюс, в 2036-м — 70 плюс, в 2039-м — 65 плюс.

Понятно, что начиная с 2036 года на пенсию начнут выходить те, кто успел в течение многих лет делать накопления на втором пенсионном уровне, а значит, и размер их пенсии будет значительно больше, чем у тех сениоров, которые выходят на пенсию по старости сегодня.