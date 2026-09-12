Новый год для жильцов рижского дома по улице Баускас, 15 выдался "черным": 2-го января 2026-го года, как известно, в одной из квартир этого дома произошел взрыв газа - погибли два человека.

2 квартиры оказались полностью разрушены, при этом было констатировано, что весь дом стал непригодным для проживания. В итоге выселили всех. Тех, кому не было куда идти и не было средств для снятия другого жилья, столичное самоуправление, как того и требует закон, разместило в арендном жилье. Однако закон позволяет использовать такое жилье - за счет самоуправления, - лишь год после подобных ЧП. А значит уже в январе многие жильцы взорванного дома могут оказаться на улице...

"Недавно я, как председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений, получил письмо от владельцев дома, в котором они сообщали, что установленный законом срок предоставления арендного жилья истекает, а судьба дома на Баускас по-прежнему не ясна", - рассказал председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений Олег Буров.

Совершенно очевидно, что до января следующего года дом на Баускас не только не успеют восстановить, но и не успеют даже начать строительные работы...

"Собственники жилья, а в этом доме есть и квартиры, которые принадлежат Рижской думе, сперва еще должны определиться - восстанавливать ли дом где на это взять деньги. Возможно, стоит использовать соседнюю землю, которая принадлежит собственникам жилья на Баускас, и договориться с застройщиками - если они хотят строить рядом новый дом, то пусть, в обмен на разрешение, отремонтируют и взорванный дом, или снесут его и построят новый, предоставив квартиры собственникам дома на Баускас, 15. В любом случае, на это все уйдет время. Поэтому я инициировал первый шаг - срочно поменять закон, установив, что если восстановление пострадавшего жилого дома невозможно в течении года, то самоуправление обязано предоставить арендное жилье на срок ДО ПЯТИ ЛЕТ!" - продолжил Олег Буров (Союз зеленых и крестьян).

Как ожидается, данный законопроект в срочном порядке будет принят уже в ближайший четверг.

"Мы не можем решить проблему ремонта дома - это не в компетенции парламента. Но мы можем изменить закон "О помощи в решении жилищных вопросов", с тем, чтобы люди зимой не остались без крыши над головой", - пояснил председатель сеймовской комиссии.