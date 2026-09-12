«Немецкой волна»: - В Латвии проживает довольно большая русскоязычная часть населения. Как вы оцениваете роль этих людей в обеспечении безопасности Латвии?

Ринкевич: - Мы видели огромные усилия России в области пропаганды и информационной войны. И, к сожалению, должен сказать, что сегодня социальные сети играют гораздо более эффективную роль, чем традиционные СМИ, по крайней мере в распространении определенных нарративов.

Главный из них заключается в том, что помощь Украине означает, что мы тратим деньги не в том направлении.

Мы по-прежнему видим, как российская пропаганда пытается влиять не только на русскоязычных, но и на все латвийское общество, убеждая его держаться от этого подальше и не вмешиваться, потому что якобы никто никого не тронет. В определенной степени это происходит не только здесь, в Латвии, но и по всей Европе. И речь идет не только о русскоязычных, но и о населении в целом. Как мы видим по политическим процессам во многих странах, эта пропаганда оказывается довольно успешной.

Что нам нужно делать? Нам необходимо значительно больше инвестировать в продвижение собственной информационной повестки и работу с населением.

Но в целом нельзя рассматривать русскоязычных как единый блок, единогласно поддерживающий действия России. Часть этих людей действия России, к сожалению, поддерживает – но есть среди них и те, кто очень сильно поддерживает Украину, потому что они оттуда родом. Есть и много людей, которые просто предпочитают оставаться в стороне и ждать, чем все это закончится.

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