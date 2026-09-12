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Президент Ринкевич рассказал, что происходит в умах русских Латвии - они раскололись на три лагеря 6 1131

Политика
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич.

ФОТО: LETA

В интервью «Немецкой волне», взятом на полях Рижской конференции, президент Латвии Эдгар Ринкевич оценил мысли тех, кто думает по-русски.

«Немецкой волна»: - В Латвии проживает довольно большая русскоязычная часть населения. Как вы оцениваете роль этих людей в обеспечении безопасности Латвии?

Ринкевич: - Мы видели огромные усилия России в области пропаганды и информационной войны. И, к сожалению, должен сказать, что сегодня социальные сети играют гораздо более эффективную роль, чем традиционные СМИ, по крайней мере в распространении определенных нарративов.

Главный из них заключается в том, что помощь Украине означает, что мы тратим деньги не в том направлении.

Мы по-прежнему видим, как российская пропаганда пытается влиять не только на русскоязычных, но и на все латвийское общество, убеждая его держаться от этого подальше и не вмешиваться, потому что якобы никто никого не тронет. В определенной степени это происходит не только здесь, в Латвии, но и по всей Европе. И речь идет не только о русскоязычных, но и о населении в целом. Как мы видим по политическим процессам во многих странах, эта пропаганда оказывается довольно успешной.

Что нам нужно делать? Нам необходимо значительно больше инвестировать в продвижение собственной информационной повестки и работу с населением.

Но в целом нельзя рассматривать русскоязычных как единый блок, единогласно поддерживающий действия России. Часть этих людей действия России, к сожалению, поддерживает – но есть среди них и те, кто очень сильно поддерживает Украину, потому что они оттуда родом. Есть и много людей, которые просто предпочитают оставаться в стороне и ждать, чем все это закончится.

О чем еще говорили

  • Россия, по его оценке Ринкевича, не демонстрирует готовности к настоящему диалогу. Даже когда контакты происходят, Москва, по мнению Ринкевича, использует их прежде всего для собственной публичной дипломатии, а реального результата они не дают.

  • Президент Латвии призывает не воспринимать российские действия как просто «гибридные угрозы». Кибератаки, диверсии, шпионаж, информационная война и использование миграции, по его словам, фактически являются прямыми атаками против европейских стран.

  • При этом Ринкевич не исключает будущего диалога. Его позиция скорее такая: разговаривать с Россией можно и нужно тогда, когда появится реальный мирный процесс и условия для содержательных переговоров.

  • Очень важная фраза интервью: Европа должна быть «за столом переговоров, а не на столе переговоров». То есть европейцы не должны оказаться объектом договорённостей США и России, принимая уже готовое решение. Европа должна сама участвовать в формировании условий мира.

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#пропаганда #президент #Украина #Латвия #Европа #переговоры #русскоязычные
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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