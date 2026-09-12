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Засекреченные последствия 2 452

Политика
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание Кабинета Министров

Здание Кабинета Министров

Министерство сообщений начало процесс согласования документа с грифом "ограниченный доступ".

По распоряжению премьера министерство сообщений подготовило и сегодня внесло в правительство информационный доклад с длинным названием "Первоначальная оценка экономического, фискального и логистического влияния, а также возможных последствий при повышении применяемой к транзитным зерновым грузам российского происхождения платы за железнодорожную инфраструктуру и порты или запрете транзита сельскохозяйственной и кормовой продукции".

Говоря простым языком, эксперты минсообщений рассказали об убытках портов и железной дороги от фактического отказа Латвии от транзита российского зерна и российской и белорусской сельхозпродукции. Доклад засекречен, но исходя из публичной информации можно заключить, что самый большой урон будет нанесен по Лиепайскому порту, через который сейчас и осуществляется перевалка российского зерна. Стивидоры также предупреждают о высокой вероятности предъявления исков к стивидорным и не только компаниям за нарушения договоров.

Между тем, как известно, правительство полно решимости уже на ближайшем заседании Кабмина 15-го сентября принять решение о введении налога (пошлины) за транспортировку российского зерна в размере 300 процентов, что по-существу равносильно запрету. До вторника минсообщений должно подготовить соответствующий проект и согласовать его с другими министерствами и ведомствами.

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#транзит #налоги #Латвия #порты #экономика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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